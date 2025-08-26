Μάρκοβιτς: «Θέλω να επιστρέψω με τον Απόλλωνα στα σαλόνια της Ευρώπης»

Ο Λάζαρ Μάρκοβιτς μίλησε στην ιστοσελίδα του Απόλλωνα για τους στόχους του μέσα στη σεζόν.

Διαβάστε όσα είπε:

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, αναφέρθηκε στους στόχους του με τον Απόλλωνα, τη σημασία της εμπειρίας του και το κίνητρό του για διακρίσεις σε πρωτάθλημα και επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Πώς αισθάνεσαι που συνεχίζεις την καριέρα σου με την ομάδα μας;

«Νιώθω πολύ καλά. Είχα ακούσει πολλά θετικά για τον Απόλλωνα και πήρα την απόφαση, μαζί με την οικογένειά μου, να έρθω εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος, γεμάτος κίνητρο και ανυπομονώ να ξεκινήσω να παίζω».

Τι ήταν αυτό που σε έπεισε να πεις “ναι” στον Απόλλωνα;

«Έχω πολλούς φίλους που παίζουν στην Κύπρο και όλοι μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το ποδόσφαιρο εδώ».

Ποιοι είναι μερικοί από αυτούς τους φίλους;

«Ο Σάσα Μάρκοβιτς, ο Αλεξάντερ Γιοβάνοβιτς, ο Λούκα Στογιάνοβιτς και ο Νίκολα Τρούγιτς».

Τι γνώριζες για τον Απόλλωνα και τη Λεμεσό;

«Ξέρω ότι ο Απόλλωνας είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου με μεγάλη ιστορία. Τη Λεμεσό τη γνώριζα ήδη, γιατί είχα έρθει διακοπές με την οικογένειά μου».

Πώς βλέπεις το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου;

«Ανεβαίνει συνεχώς. Είδα τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και πιστεύω πως είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που εξελίσσεται γρήγορα».

Έχεις αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα και ομάδες. Τι σε κρατάει ακόμα πεινασμένο για ποδόσφαιρο;

«Παρότι δεν είμαι πλέον 18, αισθάνομαι ακόμα νέος και δυνατός. Θέλω να παίζω σε υψηλό επίπεδο και γι’ αυτό παραμένω πάντα πεινασμένος για επιτυχίες».

Μετά από ένα διάστημα εκτός Ευρώπης, πόσο σημαντική είναι για σένα η επιστροφή;

«Είναι πολύ σημαντική. Θέλω να παλέψουμε για τίτλους και να διεκδικήσουμε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μου έχει λείψει αυτή η αίσθηση, την είχα ζήσει με την Παρτιζάν, και πιστεύω ότι αξίζω να επιστρέψω στα σαλόνια της Ευρώπης».

Ποιο είναι το μυστικό για να παραμένεις ανταγωνιστικός μετά από τόσα χρόνια καριέρας;

«Η σκληρή δουλειά, η συγκέντρωση και το πάθος. Έμαθα πολλά από σπουδαίους ποδοσφαιριστές με τους οποίους έπαιξα και τώρα θέλω να δείξω τη δική μου εμπειρία στον Απόλλωνα».

Πόσο σε βοήθησαν οι εμπειρίες σου να ωριμάσεις;

«Πάρα πολύ. Εδώ και 14 χρόνια αγωνίζομαι επαγγελματικά και μέσα από το ποδόσφαιρο έμαθα τα πάντα. Ανέπτυξα τον εαυτό μου τόσο σαν ποδοσφαιριστής όσο και σαν άνθρωπος».

Με ποιους τρόπους πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα;

«Θα δίνω το 100% μου εντός και εκτός γηπέδου. Θέλω να σκοράρω, να μοιράζω ασίστ και να παλεύω για τον Απόλλωνα σε κάθε παιχνίδι. Μιλήσαμε τηλεφωνικά με τον προπονητή προτού έρθω στην Κύπρο και έχω καλή αίσθηση γι’ αυτόν. Τον γνώριζα ήδη από πέρσι, όταν παίξαμε φιλικό με την προηγούμενη ομάδα του».

Ποια στιγμή ξεχωρίζεις ως καθοριστική στην καριέρα σου;

«Η αρχή μου στην Παρτιζάν. Ήταν η αφετηρία για όλα όσα ακολούθησαν. Έζησα σπουδαίες στιγμές σε κάθε σύλλογο όπου αγωνίστηκα και θα τις θυμάμαι για πάντα».

Στην πρώτη σου σεζόν ψηφίστηκες καλύτερος παίκτης. Πόσο δύσκολο ήταν για ένα παιδί;

«Δεν ήταν δύσκολο, γιατί δεν είχα πίεση. Ήμουν νέος, απολάμβανα το ποδόσφαιρο και είχα εξαιρετικούς συμπαίκτες και προπονητή».

Γιατί διάλεξες το νούμερο 50;

«Είναι ο τυχερός μου αριθμός από την αρχή της καριέρας μου. Στην Παρτιζάν ο φροντιστής με έδωσε τη φανέλα με το 50 και από τότε με ακολουθεί παντού».

Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους φιλάθλους;

«Όλοι έχουν υψηλές προσδοκίες κι εγώ ο ίδιος. Υπόσχομαι πως θα δίνω το 100% κάθε μέρα, σε προπόνηση και αγώνες. Θέλουμε να πάμε στην κορυφή και να βγούμε στην Ευρώπη. Στόχος μου είναι να συνεισφέρω με γκολ και ασίστ».