«Είμαστε σίγουροι πως ο Αυγουστή θα φτιάξει την ομάδα που θέλουμε»

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα αναφέρθηκε στην ήττα από τον Άρη, τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει της συνέχειας αλλά και τον κόσμο. 

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του: 

Για την ήττα με τον Άρη: «Ήταν αγώνας πρεμιέρας, δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα σίγουρα, το πρώτο και τελευταίο λεπτό του α’ και β’ μέρους έφερε την πλάστιγγα στην ομάδα του Άρη. Είμαστε ομάδα με καινούργια πρόσωπα στο ρόστερ της. Υπήρχαν παίκτες που ήρθαν και δεν αγωνίστηκαν που θα μας βοηθήσουν αρκετά. Μόργκαν Μπράουν, Μπράντον Τόμας και Λάζαρ Μάρκοβιτς που τους περιμένουμε να μας βοηθήσουν. Η ομάδα θέλει χρόνο για να βγάλει αυτά που πρέπει στο γήπεδο. Είναι μαραθώνιος το πρωτάθλημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε καθημερινά είναι να βελτιωνόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε σίγουροι πως ο κ. Αυγουστή θα φτιάξει την ομάδα που θέλουμε. Χρειάζεται χρόνο και ο κ. Αυγουστή και η ομάδα. Δεν μπορεί από την μία μέρα στην άλλη ο Απόλλωνας να γίνει υπέρ-ομάδα απ’ την στιγμή που είχαμε θέματα τα προηγούμενα χρόνια».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Μπράουν το παλεύει, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και θα φανεί στις τελευταίες προπονήσεις αν θα μπει στην αποστολή. Ο Μπράντον Τόμας συνεχίζει να ακολουθεί και ειδικό πρόγραμμα για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Θεωρώ πως θα είναι δύσκολο να μπει στην αποστολή ο Μάρκοβιτς. Και ο Μάρκοβιτς και ο Μπράντον θα είναι μετά τη διακοπή έτοιμοι να προσφέρουν πολλά».

Για τον κόσμο και τα εισιτήρια διαρκείας: «Έχουμε φτάσει τα 4.300 εισιτήρια, πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι να δούμε πόσος κόσμος θα είναι ακριβώς στο γήπεδο».

Για τη Γενική Συνέλευση: «Είναι τυπικής διαδικασίας για να εμπλακεί και επίσημα ο κ. Κρεγκ με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας είναι δημόσια εταιρεία και κάποια στιγμή θα δημοσιοποιηθούν αυτά που πρέπει».

 

