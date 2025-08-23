Σωφρόνης: «Δεν βλέπουμε πίσω αλλά μπροστά»

Απογοητευμένος από το αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη (3-1) παρουσιάστηκε ο προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης Αυγουστή, ο οποίος όμως πιστεύει πολύ στην ομάδα του. Τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένα τοπικό ντέρμπι και δεν τα καταφέραμε να έχουμε κέρδος. Από μια στημένη φάση δεχθήκαμε ένα εύκολο γκολ στο τέλος του α’ ημιχρόνου και δεχθήκαμε το 2-0 μόλις άρχισε το β’ ημίχρονο. Έπρεπε να αποφύγουμε το δεύτερο γκολ. Αντιδράσαμε και έκαναν προσπάθεια οι ποδοσφαιριστές. Από την στιγμή που μειώσαμε είχαμε τις ευκαιρίες για να επιστρέψουμε. Δεν θέλαμε να αρχίσουμε με ήττα αλλά δεν βλέπουμε πίσω αλλά μπροστά. Είναι μεγάλος ο μαραθώνιος, πιστεύουμε στην ομάδα μας. Ο Άρης είναι πιο έτοιμος από εμάς αλλά θα μπουν και οι άλλοι παίκτες στην ομάδα και θα γίνουμε καλύτεροι».

Σε ερώτηση αν θα αποκτηθεί μέσος είπε: «Δεν είχαμε τον Μπράουν σήμερα. Ο Βεϊσμπέκ είχε ένα πρόβλημα. Υπάρχουν παίκτες. Αν βρεθεί κάτι καλό για τον κατάλογο β’, θα το αξιολογήσουμε».

Όσον αφορά το νέο απόκτημα, τον Μάρκοβιτς, είπε: «Είναι σε καλή κατάσταση. Μετά τη διακοπή θα είναι πιο έτοιμος όπως και ο Μπράντον Τόμας που ήταν καλός σήμερα. Θα τους έχουμε όλους στην διάθεσή μας για να είμαστε καλύτεροι μετά την διακοπή. Πρώτα έχουμε το παιχνίδι με την ομάδα του Ύψωνα».