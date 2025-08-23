Oι δηλώσεις από τον προπονητή της Ανόρθωσης, Χοακίν Γκόμεθ, μετά την ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου στην πρεμιέρα.

«Είμαι ευχαριστημένος για την απόδοση των παικτών. Θα ήταν ευχάριστο να σκοράραμε σε αυτό το παιχνίδι και να το δουν και οι οπαδοί. Αρχίσαμε πολύ καλά, καλύψαμε κάποια κενά. Στο 17΄ είχαμε καλή ευκαιρία.

Έπρεπε να προσαρμοστούμε σε κάποια στιγμή για να δείξουμε καλύτερη απόδοση. Θέλαμε να καταβάλουμε το παιχνίδι, δείξαμε ότι είχαμε τον έλεγχο της μπάλας. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν την άμυνα που είχαμε. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να σκοράρουμε, ελπίζουμε να το κάνουμε πιο μετά. Το κάναμε και ήταν θέμα χιλιοστών να μετρήσει το γκολ».

«Είναι αρχή της σεζόν, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Παρόλες τις δυσκολίες, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε χαρά στους οπαδούς. Θα δείξουμε την δέουσα προσοχή για να σκοράρουμε στη συνέχεια της σεζόν».