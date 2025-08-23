Ράτζκοφ: «Μπορούσαμε και έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα»

Μοίρασε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του ο προπονητής του Άρη Άρτσιόμ Ράτζκοφ για τη νίκη τους επί του Απόλλωνα (3-1). Τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πρώτα να συγχαρώ την ομάδα για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Συνήθως το πρώτο παιχνίδι έχει έντονα συναισθήματα και πολλές προσδοκίες και είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη. Μετά το 2-1, είχαμε δύο-τρεις μεγάλες ευκαιρίες να πετύχουμε τρίτο και τέταρτο γκολ. Μπορούσαμε και έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε, να μπορούμε να... σκοτώνουμε τα παιχνίδια.

Όλες οι ομάδες θέλουν να παλεύουν για τους υψηλούς στόχους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Δεν πετάμε στα σύννεφα επειδή πήραμε μια νίκη. Καταλαβαίνουμε που είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε».