H πρώτη «γεύση» από τον Τόμας στο φιλικό με Ομόνοια Αραδίππου

Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Απόλλωνα πραγματοποίησε ο Μπράντον Τόμας, στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου στο «Άλφα-Μέγα».

Ο Ισπανός επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, καταγράφοντας τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την ομάδα της Λεμεσού και προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη «γεύση» από τις αγωνιστικές του δυνατότητες.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη σε φάση προσαρμογής, ο Τόμας άφησε θετικές εντυπώσεις με την παρουσία του, πραγματοποιώντας αρκετές ουσιαστικές κινήσεις στην αντίπαλη περιοχή, που μαρτυρούν την εμπειρία και την ποδοσφαιρική του αντίληψη.

Ο Σωφρόνης Αυγουστή, είχε τονίσει πριν το παιχνίδι τη σημασία να αποκτήσει ρυθμό ο Τόμας, επισημαίνοντας ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο παίκτης θα είναι σε πολύ καλύτερη φυσική και αγωνιστική κατάσταση.

Η προσθήκη του 29χρονου επιθετικού ενισχύει σημαντικά την επιθετική γραμμή του Απόλλωνα, προσφέροντας μία ακόμα λύση σε ένα απαιτητικό και μακρύ αγωνιστικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει στόχους σε πρωτάθλημα και κύπελλο.