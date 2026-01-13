Ανακούφιση και... ντόπα με φόντο την οκτάδα

Άλλες εποχές, μία νίκη επί του Εθνικού Άχνας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» θα ήταν αναμενόμενη και δεν θα πανηγυριζόταν τόσο έντονα από τους Ανορθωσιάτες. Φέτος όμως είναι αλλιώς τα δεδομένα και η 3η νίκη στον φετινό μαραθώνιο αντιμετωπίστηκε με πάρα πολλή χαρά. Μόνο και μόνο που ήταν το πρώτο τρίποντο μέσα στο «σπίτι» της και μόλις η τρίτη νίκη σε 17 ματς τα λέει όλα για τη φετινή πορεία.

Ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο, είχε περισσότερες ευκαιρίες και στο τέλος είδε τις προσπάθειές της να ανταμείβονται και να βγαίνει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Σίγουρα δεν μπορεί να εφησυχάζει, όμως βλέπει με άλλο φακό τη συνέχεια. Ανακουφίστηκε και ντοπαρίστηκε ενόψει της αυριανής νοκ άουτ αναμέτρησης με τον Απόλλωνα για το κύπελλο, στη Λεμεσό. Και είναι ένας θεσμός που την ενδιαφέρει αφού μπορεί να της προσφέρει διάκριση. Θα πρέπει όμως να κάνει υπέρβαση και να προσφέρει χαρά στον κόσμο της.

Στο μεταξύ, άσχημη εξέλιξη προέκυψε με τον Μπαμπακάρ Ντιόν. Είχε γίνει αλλαγή πριν το ημίχρονο στο τελευταίο παιχνίδι με σοβαρό πρόβλημα στον ώμο και η περίπτωσή του απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Έτσι θα παραμείνει περίπου για δύο μήνες εκτός δράσης.