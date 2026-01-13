Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά στην Αδελαΐδα

Πολύ νωρίς ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Αδελαΐδας (ATP 250).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη, έχασε με 2-0 σετ, 7-6(3) και 7-6(5), από τον Αλεκσάνταρ Βούκιτς, Νο.87 στον κόσμο.

Κανένας από τους δύο μονομάχους δεν κατάφερε να κάνει κάποιο μπρέικ στα δύο σετ, ωστόσο ο Αυστραλός ήταν πιο ψύχραιμος στο φινάλε αμφότερων και εκμεταλλευόμενος τα λάθη του «Στεφ» πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει στους «16» τον Ιταλό Αντρέα Βαβασόρι.

Ο Τσιτσιπάς πλέον στρέφει την προσοχή του στο πρώτο Grand Slam του 2026, το Αυστραλιανό Open, που αρχίζει την Κυριακή στη Μελβούρνη (18/1).

sport-fm.gr