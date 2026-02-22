ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σατσιάς: «Τεράστια νίκη, είναι δύσκολο το έργο μου για το ποιοι παίζουν»

Διαβάστε όσα είπε ο Μαρίνος Σατσίας μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοιας Αραδίππου με την ΑΕΚ

«Πετύχαμε μια τεράστια νίκη επάνω σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Το πιο ωραίο είναι ότι αυτή η νίκη γιατί ήρθε με ανατροπή. Πραγματικά η ομάδα μπήκε πολύ αποφασιστικά. Θεωρώ ότι δεν κινδυνέψαμε αρκετά, αντιθέτως δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να σκοράρει στο πρώτο μέρος. Η ομάδα μας είχε τεράστιες απουσίες σήμερα αλλά δεν φάνηκε αυτό. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Αυτό που κάνει πιο δύσκολο το έργο μου είναι ποιοι θα παίζουν. Πραγματικά χαίρομαι που είμαι σε αυτή την ομάδα, το έχω αναφέρει πολλές φορές. Είμαι περήφανος και προχωρούμε. Αυτή η νίκη θα μας δώσει τεράστια αυτοπεποίθηση. Επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι με τον Εθνικό στο Δασάκι. Ευχαριστώ τον κόσμο»

