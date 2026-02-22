ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η επιστροφή του ΑΠΟΕΛ, το σερί της Ομόνοιας που πήγε... περίπατο και το χαρακίρι της ΑΕΚ

Κάλλιστα μπορεί να λεχθεί πως τα αποτέλεσμα της Κυριακής, δεν ήταν αυτά που ανέμεναν πολλοί. Κ

Στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ προερχόταν από τρεις σερί ήττες ενώ η Ομόνοια από οκτώ σερί νίκες, το οποίο πήγε... περίπατο. Όμως οι γαλαζοκίτρινοι με το γκολ του Ολαγίνκα, έδειξαν σημάδια... επιστροφής ενώ κέρδισαν και θέση στο βαθμολογικό πίνακα.

Οι πράσινοι δε, είδαν τον Απόλλωνα να τους πλησιάζει στους έξι βαθμούς και με την οποία θα παίξουν την προσεχή αγωνιστική, σε ένα ντέρμπι πλέον... κορυφής. Η ομάδα της Λεμεσού, ήταν ασφαλώς η ξεκάθαρα κερδισμένη της 23ης αγωνιστικής. Από εκεί και πέρα, χαρακίρι έκανε η ΑΕΚ που αντί να μειώσει, έχασε και θέση. Και σαφώς μετά από δύο σερί ήττες, είναι λογικό να υπάρχει προβληματισμός.

Όσον αφορά τώρα τον υποβιβασμό, η Ομόνοια Αραδίππου και ο Ακρίτας πέτυχαν σημαντικές νίκες αλλά είναι ακόμη λεπτές οι ισορροπίες.

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ένωση - ΑΕΛ 0-2

(35΄ Μασέκο, 90+5΄ Παρούτης)

Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης 1-1

(89΄ αυτ. Γκόλντσον / 53΄ Κακουλλής)

Απόλλων - Εθνικός Άχνας 1-0

(35΄ Ζμέρχαλ)

Ολυμπιακός - Ακρίτας 1-3

(24΄ Ζοάο Μάριο / 59΄ Αντωνίου, 67΄ Καρλίτος, 76΄ Ρομό)

Πάφος FC - Ανόρθωση 0-0

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 1-0

(81΄ Ολαγίνκα)

Ομόνοια Αρ. - ΑΕΚ 2-1

(64΄ Αντωνίου. 82΄ Μουαντίπ / 37΄ πέν. Μιλίτσεβιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Αραδίππου

17:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

18:00 Ανόρθωση – Ένωση

Κυριακή 1η Μαρτίου 2026

16:00 Ακρίτας – Ε.Ν. Ύψωνα

17:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:00 Άρης – Πάφος FC

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026

19:00 Ομόνοια - Απόλλων