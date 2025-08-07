Κατσάνοφ vs Σέλτον στον τελικό του Τορόντο

Ο Ρώσος, Κάρεν Κατσάνοφ νίκησε τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-3, 4-6, 7-6(4) και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά τένις Canadian Open, που φιλοξενείται στο Τορόντο, όπου θ' αντιμετωπίσει τον Αμερικανό, Μπεν Σέλτον (Νο 7 στον κόσμο), ο οποίος απέκλεισε τον συμπατριώτη του Τέιλορ Φριτς (Νο 4) με 6-4, 6-3.

Ο 29χρονος Κατσάνοφ (Νο 16), επικράτησε του Ζβέρεφ (Νο 3) αφού έσωσε ένα match point και προκρίθηκε στον πρώτο του τελικό το 2025 και τον πρώτο της καριέρας του στο Canadian Open, αφού έχασε δύο ημιτελικούς. Ο Ρώσος δεν είχε φτάσει σε τελικό Masters 1000 από τη νίκη του στο Paris-Bercy το 2018.

Ο Ρώσος τενίστας έδειξε υπομονή εναντίον του Γερμανού, με τους δύο παίκτες να κρατούν σχεδόν τέλεια το σερβίς τους, καθώς σε τρεις ώρες παιχνιδιού, ο Ζβέρεφ αντιμετώπισε μόνο τρία break point («έσβησε» τα δύο) και ο Κατσάνοφ δύο («έσβησε» το ένα).

Στο 6-5 στο τρίτο σετ, ο Ζβέρεφ κέρδισε ένα match point, αλλά με την επιστροφή του με το backhand να χτυπά στο... μαξιλάρι του διχτυού πριν η μπάλα προσγειωθεί από την λάθος πλευρά.

Στο καθοριστικό τάι μπρέικ, ο Γερμανός πήρε το προβάδισμα με 3-1 πριν χάσει τα επόμενα πέντε games και στη συνέχεια παραχωρήσει το δεύτερο match point του Ρώσου, ο οποίος κατάφερε το νικητήριο σερβίς.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Σέλτον νίκησε τον Φριτς για πρώτη φορά στο τουρνουά, φτάνοντας στον πρώτο του τελικό Masters 1000, όντας πλέον, ο νεαρότερος Αμερικανός που φτάνει στον τελικό γύρο ενός τέτοιου τουρνουά από τον Άντι Ρόντικ στο Τορόντο το 2004.