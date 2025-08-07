ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κατσάνοφ vs Σέλτον στον τελικό του Τορόντο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κατσάνοφ vs Σέλτον στον τελικό του Τορόντο

Ο Ρώσος, Κάρεν Κατσάνοφ νίκησε τον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-3, 4-6, 7-6(4) και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά τένις Canadian Open, που φιλοξενείται στο Τορόντο, όπου θ&#39; αντιμετωπίσει τον Αμερικανό, Μπεν Σέλτον (Νο 7 στον κόσμο), ο οποίος απέκλεισε τον συμπατριώτη του Τέιλορ Φριτς (Νο 4) με 6-4, 6-3.

    Ο 29χρονος Κατσάνοφ (Νο 16), επικράτησε του Ζβέρεφ (Νο 3) αφού έσωσε ένα match point και προκρίθηκε στον πρώτο του τελικό το 2025 και τον πρώτο της καριέρας του στο Canadian Open, αφού έχασε δύο ημιτελικούς. Ο Ρώσος δεν είχε φτάσει σε τελικό Masters 1000 από τη νίκη του στο Paris-Bercy το 2018.

    Ο Ρώσος τενίστας έδειξε υπομονή εναντίον του Γερμανού, με τους δύο παίκτες να κρατούν σχεδόν τέλεια το σερβίς τους, καθώς σε τρεις ώρες παιχνιδιού, ο Ζβέρεφ αντιμετώπισε μόνο τρία break point («έσβησε» τα δύο) και ο Κατσάνοφ δύο («έσβησε» το ένα).

    Στο 6-5 στο τρίτο σετ, ο Ζβέρεφ κέρδισε ένα match point, αλλά με την επιστροφή του με το backhand να χτυπά στο... μαξιλάρι του διχτυού πριν η μπάλα προσγειωθεί από την λάθος πλευρά.

    Στο καθοριστικό τάι μπρέικ, ο Γερμανός πήρε το προβάδισμα με 3-1 πριν χάσει τα επόμενα πέντε games και στη συνέχεια παραχωρήσει το δεύτερο match point του Ρώσου, ο οποίος κατάφερε το νικητήριο σερβίς. 

    Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Σέλτον νίκησε τον Φριτς για πρώτη φορά στο τουρνουά, φτάνοντας στον πρώτο του τελικό Masters 1000, όντας πλέον, ο νεαρότερος Αμερικανός που φτάνει στον τελικό γύρο ενός τέτοιου τουρνουά από τον Άντι Ρόντικ στο Τορόντο το 2004.

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουτσέσκου: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα σε ομάδα που όλο αμυνόταν κι έπαιζε στις αντεπιθέσεις»

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα η Άντερλεχτ και το βλέμμα στη... Νέα Φιλαδέλφεια

ΑΡΗΣ

|

Category image

Καλύτερος ο Παναθηναϊκός αλλά έστησε τείχος ο Ρίζνικ!

Ελλάδα

|

Category image

«Η Λεχ Πόζναν θέλει Λοΐζου»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλη μια «μαγική» βδομάδα για τις κυπριακές ομάδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ δεν βρήκαν γκολ και... περιμένει η Ομόνοια

Ελλάδα

|

Category image

Αδιανόητο, νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ και 23.500.000 ψάχνουν κάτοχο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Το... πάρτι της ΑΕΚ με τη Λέγκια!

ΑΕΚ

|

Category image

Απόδραση για Μπραν και ισχυρό προβάδισμα για να βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Πολύ ικανοποιημένοι - Περισσότερα από όσα περίμενε ο Γρηγόρη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Οι παίκτες μας! Αυτοί το άλλαξαν...»

ΑΕΚ

|

Category image

Διέλυσε τη Λέγκια και «αγγίζει» League Phase η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα τέσσερα γκολ και οι φάσεις από το Άρης - ΑΕΚ Αθηνών

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ήταν τετραπέρατη η Ομόνοια και «σκότωσε» την Αράζ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θα το θυμάται ο Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη