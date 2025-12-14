Με καλό μομέντουμ και ξεκάθαρο στόχο πάει στη Λευκωσία η ΑΕΛ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ανεβασμένη ψυχολογία ταξιδεύει στη Λευκωσία η ΑΕΛ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ (16:00), έχοντας ξεκάθαρο στόχο τους τρεις βαθμούς.

Το σύνολο του Ούγκο Μαρτίνς βρίσκεται σε καλό μομέντουμ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνει βήμα προς τα πίσω, γνωρίζοντας πως κάθε νίκη σε αυτή τη φάση της σεζόν χτίζει γερά θεμέλια για την είσοδο στην εξάδα.

Η επιθετική λειτουργία των «γαλαζοκιτρίνων» βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με τους Σινγκ και Νατέλ να κάνουν τη διαφορά στα τελευταία παιχνίδια. Ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει διατεθειμένος να πορευτεί με την ίδια «συνταγή», θέλοντας η ομάδα του να επιβάλει τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Απέναντι στον Ολυμπιακό του Γιώργου Κωστή, η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να κλείσει το 2025 μακριά από τη Λεμεσό με τρίτη σερί επιτυχία, κάτι που έιχε να κάνει εδώ και πολύ καιρό.

Θέλει σήμερα να επιβεβαιώσει ότι πλέον μπαίνει σε τροχιά στόχων και όχι απλώς αντίδρασης.

 

*Τα εκδοτήρια εισιτηρίων του ΓΣΠ για τους φιλάθλους των γαλαζοκιτρίνων θα ανοίξουν από τις 14:30

