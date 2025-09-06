ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα κενά ήταν ευδιάκριτα

Κόντρα στον Ολυμπιακό το παιχνίδι κερδήθηκε από την ΑΕΛ, όμως υπήρξαν λάθη στη μεσοαμυντική γραμμή.

Με την ΑΕΚ ωστόσο, που ήταν σαφώς πιο ποιοτικός αντίπαλος, αυτά τα κενά ήταν πιο εμφανή και το πιστοποιεί και το τελικό σκορ. Η ήττα με 2-0 ήρθε γιατί το συγκρότημα του Πάολο Τραμετσάνι δεν βρήκε ποτέ τη λύση να σταματήσει τις προσπάθειες των Λαρνακέων που έχασαν και άλλες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ.

Η άμυνα λοιπόν είναι ο τομέας στον οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα ο Ιταλός τεχνικός σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Και θεωρεί πως η ανισσοροπία που υπάρχει θα διορθωθεί τόσο με προσήλωση των παικτών όσο και με ενίσχυση. Και ελπίζει πωςβ, στο επερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας, η βελτίωση θα οδηγήσει και σε νικηφόρο αποτέλεσμα.

Αγωνιστικά δεν θα υπολογίζεται ο Ανδρέας Μακρής που υπέστη θλάση ενώ σαφώς πιο έτοιμος θα είναι ο Νατέλ.

 

