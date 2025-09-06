Τα κενά ήταν ευδιάκριτα

Με την ΑΕΚ ωστόσο, που ήταν σαφώς πιο ποιοτικός αντίπαλος, αυτά τα κενά ήταν πιο εμφανή και το πιστοποιεί και το τελικό σκορ. Η ήττα με 2-0 ήρθε γιατί το συγκρότημα του Πάολο Τραμετσάνι δεν βρήκε ποτέ τη λύση να σταματήσει τις προσπάθειες των Λαρνακέων που έχασαν και άλλες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ.

Η άμυνα λοιπόν είναι ο τομέας στον οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα ο Ιταλός τεχνικός σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Και θεωρεί πως η ανισσοροπία που υπάρχει θα διορθωθεί τόσο με προσήλωση των παικτών όσο και με ενίσχυση. Και ελπίζει πωςβ, στο επερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας, η βελτίωση θα οδηγήσει και σε νικηφόρο αποτέλεσμα.

Αγωνιστικά δεν θα υπολογίζεται ο Ανδρέας Μακρής που υπέστη θλάση ενώ σαφώς πιο έτοιμος θα είναι ο Νατέλ.