Αρχή στην υπεράσπιση των κεκτημένων

Αρχή στην υπεράσπιση των κεκτημένων

Ένα από τα πιο δύσκολα και συνάμα πιο καθοριστικά παιχνίδια της τρέχουσας περιόδου δίνει απόψε (18:00) η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας σε νοκ - άουτ παιχνίδι κυπέλλου την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Ο βαθμός δυσκολίας της αποστολής των κιτρινοπρασίνων είναι δεδομένος, λαμβάνοντας υπόψη τις φετινές δυνατότητες των πρασίνων, αλλά και τη φόρμα στην οποία βρίσκονται το τελευταίο διάστημα. Ο προπονητής που συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του περσινού κυπέλλου από την ΑΕΚ (αποκλείοντας στον ημιτελικό την Ομόνοια), ο Χένινγκ Μπεργκ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, στοχεύοντας αυτή τη φορά να τη θέσει πρόωρα εκτός διοργάνωσης και υπεράσπισης του τίτλου της. Το συγκρότημα του Ιδιάκεθ καλείται να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία σε βάρος της Ομόνοιας στον περσινό θεσμό του κυπέλλου.

Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, η ΑΕΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών των Ροντέν και Σουάρες, δύο κομβικών ποδοσφαιριστών στον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής. Όλο το βάρος θα πέσει σε ακόμα ένα παιχνίδι, υποχρεωτικά, στους Λέδες και Πονς, αφού δεν υπάρχουν άλλες αξιόπιστες λύσεις (στο περίμενε ακόμα η μεταγραφική ενίσχυση). Η συμμετοχή του Μιραμόν θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Εφόσον ο έμπειρος Ισπανός κριθεί έτοιμος για να παίξει, τότε μάλλον θα φορέσει προστατευτική μάσκα λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε στη μύτη στον τελευταίο αγώνα με τον Άρη. Ο Σαμπορίτ είναι ξανά διαθέσιμος, αλλά το πιο πιθανόν είναι η τεχνική ηγεσία να βασιστεί στην εμπειρία των Μιλίτσεβιτς και Ρομπέρζ για το κέντρο της άμυνας. Η λογική λέει πως η ΑΕΚ θα παραταχθεί με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία (Ναλί), Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ (Σαμπορίτ), Λέδες, Πονς, Ναούμ, Ιβάνοβιτς, Χάιρο (Μιραμόν), Καμπρέρα ή Μπάγιτς.

