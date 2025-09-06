Βγαίνει από τα πιτς ο Ρόντεν

Μετά από σχεδόν ενάμιση μήνα, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Μάρκους Ρόντεν, ο πολύπειρος Σουηδός μέσος της ΑΕΚ, ο οποίος αποτελεί ένα πολύτιμο πολυεργαλείο για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ στον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής.

Ο 34χρονος Ρόντεν ξεκίνησε βασικός στα τέσσερα πρώτα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας του (με Παρτιζάν και Τσέλιε) αλλά στον νικηφόρο επαναληπτικό με την ομάδα της Σλοβενίας, στις 31 Ιουλίου, τραυματίστηκε και αποχώρησε. Έκτοτε παραμένει εκτός ομάδας ακολουθώντας θεραπευτική αγωγή.

Πλέον, ο Ρόντεν παρουσιάζεται έτοιμος να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των κιτρινοπράσινων και πιθανόν να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος εναντίον της Ανόρθωσης, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, την ΑΕΚ περιμένει ένας αγωνιστικός γολγοθάς, αφού μετά το τοπικό ντέρμπι με την Ανόρθωση (13/09), την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο εξ αναβολής αγώνας της 1ης αγωνιστικής με την Ομόνοια στο ΓΣΠ, ενώ τη Δευτέρα 22/09 η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Άρη.

Μιλάμε για τρία ντέρμπι σε διάστημα 10 ημερών. Ως εκ τούτου, η ετοιμότητα του Ρόντεν θεωρείται άκρως σημαντική. Στον δρόμο της επιστροφής στην ενεργό δράση βρίσκεται και ο Γιώργος Ναούμ.