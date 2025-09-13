Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Άλλα δύο διπλά και πρεμιέρα των φιλοξενουμένων

Με πέντε παιχνίδια συνεχίστηκε η δράση της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας. Με το δεξί, πέραν της Νέας Σαλαμίνας και της ΠΑΕΕΚ που χαμογέλασαν την Παρασκευή, μπήκαν άλλες τέσσερις αφού ένα παιχνίδι εξήλθε ισόπαλο.

Συγκεκριμένα είχαμε δύο... αποδράσεις και συνολικά τέσσερις στην 1η στροφή ενώ σε δύο ματς υπερίσχυσαν οι γηπεδούχοι. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (14/09) με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Χαλκάνορα και Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Δόξα – Νέα Σαλαμίνα 0-1

ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ 0-2

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Αγία Νάπα 3-3

Ηρακλής Γερολάκκου – Εθνικός Λατσιών 0-1

Διγενής Μόρφου - Καρμιώτισσα 3-1

Αχυρώνας/Ονήσιλος – Σπάρτακος 0-2

ΑΣΙΛ – ΑΕΖ 2-0

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

19:00 Χαλκάνορας – Ομόνοια 29Μ (Δημήτρης Χάματσος)

Τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος:

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά θα γίνει ένας γύρος 15 αγωνιστικών. Οι 16 ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση θα συνεχίσουν σε δύο ομίλους στη δεύτερη φάση που θα γίνει σε δύο γύρους με 14 αγωνιστικές. Στον πρώτο όμιλο θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-8 και στο δεύτερο όμιλο οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-16. Ανεξάρτητα από τον όμιλο που θα λάβουν μέρος, οι ομάδες θα μεταφέρουν στη δεύτερη φάση τους βαθμούς που θα έχουν εξασφαλίσει στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.

Οι τρεις πρώτες ομάδες από τον πρώτο όμιλο θα εξασφαλίσουν άνοδο στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας 2026 -2027 και οι τελευταίες τρεις ομάδες από το δεύτερο όμιλο, θα διαβαθμιστούν στο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας.