Τριανταφυλλίδης: «Χρείαζονται πολύ δύσκολες και γενναίες αποφάσεις για να επαναφέρουμε τον ΑΠΟΕΛ»

Σε ανάρτηση προχώρησε ο Κρις Τριανταφυλλίδης με αφορμή την πιο επιτυχημένη σεζόν του ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα παραχώρησε και σχόλιο για την οικονομική κατάσταση στους γαλαζοκίτρινους. Ο γνωστός νομικός βρέθηκε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες λόγω αντιπαράθεσης με την Ομόνοια για την περίπτωση του Γιάνσον.





Αναλυτικά: Για τους νεωτερους- κυριως- για να θυμηθουμε τη πιο επιτυχημένη χρονια στην ιστορια του ΑΠΟΕΛ τη χρονια 1995/1996.

Αητητο νταμπλ στο ποδοσφαιρο

Η μοναδικη ομαδα πού το πετυχε.

Νταμπλ στη καλαθόσφαιρα

Πρωταθλημα-αν δεν κανω λαθος- στη ποδηλασια.

Τελικο στη Πετοσφαιρα οπου στο σταδιο «Ελευθερια» χασαμε στο γηπεδο απο την Ανορθωση Αμμοχωστου αλλα κερδισαν στη κερκιδα οι 5000 οπαδοι και των δυο ομαδων που ΜΑΖΙ τραγουδουσαν για την Αμμοχωστο.

Ως Διοικηση του Σωματειου τοτε αισθανομασταν ολοκληρη τη χρονια τεραστια υπερηφάνεια για τις ομαδες μας.

Χρειαζονται πολύ δύσκολες και γενναίες αποφάσεις για να επαναφέρουμε τον Αποελ μας σ αυτο το επιπεδο.

Πολυ πιο δυσκολες και γενναιες απο την οικονομικη εισφορα οποιουδηποτε ποσου.

Λογω της φυσεως της ημερας δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.

Θα το κανω ομως πολυ συντομα.

Προς το παρον περιοριζομαι να ευχηθω Χριστος Ανεστη σε ολους.