Τριανταφυλλίδης: «Χρείαζονται πολύ δύσκολες και γενναίες αποφάσεις για να επαναφέρουμε τον ΑΠΟΕΛ»

Η πρώτη ανάρτηση μετά τα τελευταία γεγονότα

Σε ανάρτηση προχώρησε ο Κρις Τριανταφυλλίδης με αφορμή την πιο επιτυχημένη σεζόν του ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα παραχώρησε και σχόλιο για την οικονομική κατάσταση στους γαλαζοκίτρινους. Ο γνωστός νομικός βρέθηκε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες λόγω αντιπαράθεσης με την Ομόνοια για την περίπτωση του Γιάνσον.

Αναλυτικά: Για τους νεωτερους- κυριως- για να θυμηθουμε τη πιο επιτυχημένη χρονια στην ιστορια του ΑΠΟΕΛ τη χρονια 1995/1996.
Αητητο νταμπλ στο ποδοσφαιρο 
Η μοναδικη ομαδα πού το πετυχε.
Νταμπλ στη καλαθόσφαιρα 
Πρωταθλημα-αν δεν κανω λαθος- στη ποδηλασια.
Τελικο στη Πετοσφαιρα οπου στο σταδιο «Ελευθερια» χασαμε στο γηπεδο απο την Ανορθωση Αμμοχωστου αλλα κερδισαν στη κερκιδα οι 5000 οπαδοι και των δυο ομαδων που ΜΑΖΙ τραγουδουσαν για την Αμμοχωστο.
Ως Διοικηση του Σωματειου τοτε αισθανομασταν ολοκληρη τη χρονια τεραστια υπερηφάνεια για τις ομαδες μας.
Χρειαζονται πολύ δύσκολες και γενναίες αποφάσεις για να επαναφέρουμε τον Αποελ μας σ αυτο το επιπεδο.
Πολυ πιο δυσκολες και γενναιες απο την οικονομικη εισφορα οποιουδηποτε ποσου.
Λογω της φυσεως της ημερας δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
Θα το κανω ομως πολυ συντομα.
Προς το παρον περιοριζομαι να ευχηθω Χριστος Ανεστη σε ολους.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Λίβερπουλ εξετάζει Μίντεχ ως αντι-Σαλάχ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπέγραψαν τον Μπάντον οι Σέλτικς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα διακυβεύματα της τελευταίας ημέρας του ΝΒΑ

NBA

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι… παντού για την 3η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δικαιολογημένα θέλουν ξένους...

Απόψεις

|

Category image

Τριανταφυλλίδης: «Χρείαζονται πολύ δύσκολες και γενναίες αποφάσεις για να επαναφέρουμε τον ΑΠΟΕΛ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το σερί στην κουβέντα για το ΑΕΚ - Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Στη Μολδαβία για τον αγώνα της Τρίτης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Πασχαλινές Αποδόσεις στο Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η προσοχή στους δύο ενόψει ΑΕΚ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κύπριοι, με διπλό στόχο, στον ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλούσιο το μενού σήμερα Κυριακή του Πάσχα! (12/4)

TV

|

Category image

Βήμα παραμονής για την Κάλιαρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε σε «τιμή ευκαιρίας» τον αντικαταστάτη του Μπερνάρντο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν φεύγει από την Μπάγερν Μονάχου ο Ολίσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη