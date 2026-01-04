Οι εκατομμυριούχοι και οι… μεταβολές

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η αγωνιστική πορεία των παικτών, η συνολική εικόνα των ομάδων και οι ανακατατάξεις που παρατηρούνται στα ρόστερ.

Στην κορυφή παραμένει η Πάφος FC, διαθέτοντας 13 ποδοσφαιριστές με χρηματιστηριακή αξία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, με τον Όγκνιεν Μίμοβιτς να ηγείται με 3,2, ακολουθούμενος από τον Πέπε (2,2) και τους Λάντρι Ντιμάτα και Βλαντ Ντράγκομιρ (2,0). Η ομάδα της Πάφου ξεχωρίζει, τόσο σε αριθμό παικτών όσο και σε συνολική αξία ρόστερ (25.08), ενισχύοντας το προφίλ της στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Στη δεύτερη θέση, όσον αφορά τον αριθμό των ποδοσφαιριστών με αξία άνω του ενός εκατομμυρίου, βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ με έξι, με τους Μάριους Κόρμπου, Ντιέγκο Ρόσα και Μαρκίνιος να... ισοβαθμούν στην πρώτη θέση (1,3).

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ομόνοια με πέντε «εκατομμυριούχους», με πρώτο τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς (1,5), ενώ ακολουθούν ο Κάρελ Άιτινγκ (1,4) και Ματέο Μάριτς (1,3).

Στη τέταρτη θέση βρίσκεται ο Άρης, με τέσσερις ποδοσφαιριστές άνω του ενός εκατομμυρίου. Ο Κόνορ Γκόλντσον ηγείται με 2,2, ενώ ακολουθεί ο Γκέντεον Καλούλου (1,6).

Τον ίδιο αριθμό ποδοσφαιριστών διαθέτει και ο Απόλλωνας με πρώτο τον Μαρσελίνιο Καρεάσο (1,5), ενώ ακολουθεί ο Γκαετάν Βέισμπεκ (1,3).

Στη συνέχεια είναι η ΑΕΚ. Στο ρόστερ των κιτρινοπράσινων υπάρχουν τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν χρηματιστηριακή αξία ένα εκατομμύριο ευρώ και αυτοί είναι οι Έντσο Καμπρέρα, Τζόρτζε Ιβάνοβιτς και Γκόντσγουιλ Εκπολό.

Τέλος, η Ανόρθωση διαθέτει έναν ποδοσφαιριστή με αξία άνω του ενός εκατομμυρίου και αναφερόμαστε στον Στέφανο Σένσι (1,2).

Αυξομειώσεις στην αξία των παικτών

Ως είθισται, παρατηρούνται αυξομειώσεις στον αναθεωρημένο κατάλογο, με ορισμένους παίκτες να παρουσιάζουν πτώση στη χρηματιστηριακή αξία τους και άλλους να καταγράφουν άνοδο. Αναφερόμαστε μόνο στους ποδοσφαιριστές που η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο. Ξεκινώντας από την Πάφος FC. οι Ντομίνγκος Κίνα (200.000), Ζοάο Κορέια (200.000) και Ιβάν Σούνιτς (100.000) είδαν την αξία τους να ενισχύεται, ενώ στην Ανόρθωση σημαντική αύξηση κατέγραψε ο Στέφανο Σένσι (300.000). Στον ΑΠΟΕΛ, ο Μάριους Κόρμπου ξεχώρισε με άνοδο 300.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του στην ομάδα, ενώ ο Ντιέγκο Ρόσα παρουσίασε αύξηση 100.000. Στον Άρη, ο Τζέιντεν Μοντνόρ και στην ΑΕΚ ο Καμπρέρα κατέγραψαν αυξήσεις 200.000 και 100.000, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις μειώσεις, στην Πάφος FC οι Όγκνιεν Μίμοβιτς (300.000), Λάντρι Ντιμάτα (300.000), Μίσλαβ Όρσιτς, Κεν Σέμα και Μπρούνο Λάνγκα (200.000), κατέγραψαν πτώση στη χρηματιστηριακή τους αξία. Στην Ομόνοια μειώθηκε η αξία του Κάρερλ Άιτινγκ (100.000), ενώ από πλευράς Άρη πτωτική πορεία είχαν οι Κόνορ Γκόλντσον (300.000), Γκέντεον Καλούλου και Γκιόργκι Κβιλιτάια (200.000). Στον Απόλλωνα, τρεις ποδοσφαιριστές είχαν μείωση, και συγκεκριμένα οι Μαρσελίνιο Κορεάσο, Άλι Γιούσεφ (300.000) και Μπράντον Τόμας (200.000), ενώ πτώση 200.000 κατέγραψε και ο Μαρκίνιος του ΑΠΟΕΛ.

ΠΑΦΟΣ FC

Όγκνιεν Μίμοβιτς 3,2

Πέπε 2,2

Λάντρι Ντιμάτα 2,0

Βλαντ Ντράγκομιρ 2,0

Ιβάν Σούνιτς 1,8

Ζοάο Κορέια 1,2

Ζάζα 1,2

Κεν Σέμα 1,0

Ντέρικ Λουκάσεν 1,0

Μίσλαβ Όρσιτς 1,0

Ντομίνγκος Κίνα 1,0

Άντερσον Σίλβα 1,0

Μπρούνο Λάνγκα 1,0

ΑΠΟΕΛ

Μάριους Κόρμπου 1,3

Ντιέγκο Ρόσα 1,3

Μαρκίνιος 1,3

Μαξ Μάγιερ 1,2

Ντάλσιο 1,0

Κωνσταντίνος Λαΐφης 1,0

ΟΜΟΝΟΙΑ

Μουαμέρ Τάνκοβιτς 1,5

Κάρελ Άιτινγκ 1,4

Ματέο Μάριτς 1,3

Ράιαν Μαέ 1,2

Γουίλι Σεμέδο 1,0

ΑΡΗΣ

Κόνορ Γκόλντσον 2,2

Γκέντεον Καλούλου 1,6

Τζέιντεν Μοντνόρ 1,0

Γκιόργκι Κβιλιτάια 1,0

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Μαρσελίνιο Καρεάσο 1,5

Γκαετάν Βέισμπεκ 1,3

Άλι Γιούσεφ 1,2

Μπράντον Τόμας 1,0

ΑΕΚ

Έντσο Καμπρέρα 1, 0

Τζόρτζε Ιβάνοβιτς 1,0

Γκόντσγουιλ Εκπολό 1,0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στέφανο Σένσι 1,2