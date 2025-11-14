ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις σε Ολίμπια Μιλάνο - Ολυμπιακός & προκριματικά του Μουντιάλ

Δημοσιευτηκε:

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η αγωνιστική δράση κορυφώνεται απόψε με σημαντικές αναμετρήσεις στην 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και στα προκριματικά του Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στις επιλογές των παικτών της.

Στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας στις 21:30 απέναντι στην Ολίμπια Μιλάνο. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.87 για τη νίκη των Ιταλών, 11.00 για την ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 1.50 για την επικράτηση της ομάδας του Πειραιά.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο ο Thomas Walkup να καταγράψει από 7 ασίστ και άνω προσφέρεται στα 3.80, ενώ το να σημειώσει ο Tyler Dorsey 19 ή περισσότερους πόντους αποτιμάται στα 2.75.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πετύχει ο Sasha Vezenkov από 21 πόντους και άνω και ο Nicola Milutinov από 12 πόντους και άνω προσφέρεται στα 4.90, ενώ ο συνδυασμός τουλάχιστον 2 εύστοχων τριπόντων από τον Vezenkov και 3 ή περισσότερων από τον Dorsey δίνεται στα 3.85.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο πρόγραμμα των προκριματικών του Μουντιάλ ξεχωρίζει η αναμέτρηση Πολωνία–Ολλανδία στις 21:45. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 5.01 για τη νίκη των γηπεδούχων, 3.98 για την ισοπαλία και 1.82 για την επικράτηση της Ολλανδίας.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός «αμφότερες σκοράρουν και νίκη Ολλανδίας» αποτιμάται στα 3.50.

Με πλήθος επιλογών και ενισχυμένες αποδόσεις, η Stoiximan φέρνει για ακόμη μία φορά την αθλητική δράση στο επίκεντρο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και αναβαθμισμένη εμπειρία στοιχηματισμού για όλους τους φίλους του αθλητισμού.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

ΚΥΠΡΟΣ

Διαβαστε ακομη