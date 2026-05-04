Ξένοι ΡΕΦ σε γήπεδο και VAR στην 7η αγωνιστική
Ορισμοί από την ΚΟΠ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 7ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του Α’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 Μαΐου.
Τετάρτη, 6 Μαΐου
19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Juan Luca Sacchi
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Ivano Pezzuto
AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
19:00 Πάφος F.C. – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Francesco Fourneau
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Federico Dionisi
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Luca Cibelli
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Lukas Fahndrich
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος