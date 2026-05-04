Ξένοι ΡΕΦ σε γήπεδο και VAR στην 7η αγωνιστική

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 7ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του Α’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Τετάρτη, 6 Μαΐου

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Juan Luca Sacchi

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Ivano Pezzuto

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

19:00 Πάφος F.C. – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Francesco Fourneau

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Federico Dionisi

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Luca Cibelli

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Lukas Fahndrich

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

 

