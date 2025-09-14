Απώλεια με… μήνυμα αφύπνισης για την Πάφο!

Απρόσμενη και δίκαιη εντός έδρας ήττα γνώρισε η Πάφος FC από τον Απόλλωνα (0-1), παρουσιάζοντας κατώτερη απόδοση από τα ευρωπαϊκά της στάνταρ. Η ομάδα του Καρσέδο έδειξε ασύνδετη, χωρίς ρυθμό και ιδέες, απέναντι σ’ έναν τακτικά άρτιο Απόλλωνα, που περιόρισε τις επιθετικές της κινήσεις.

Η αποβολή του Λουκάσεν στο 47’ απλώς επιδείνωσε την κατάσταση, χωρίς όμως να αποτελεί άλλοθι για την αδυναμία επιβολής του ρυθμού. Παράπονα για καθυστερήσεις και σφιχτό αμυντικό πλάνο δεν μπορούν να καλύψουν την ουσία, η Πάφος δεν έπεισε και όλοι στο στρατόπεδο της ομάδας το γνωρίζουν αυτό.

Η απογοητευτική εμφάνιση έρχεται ως «καμπανάκι» πριν από ένα βαρύ πρόγραμμα που ακολουθεί με το συγκρότημα του Ισπανού να πρέπει να σηκώσει γρήγορα ξανά το κεφάλι!