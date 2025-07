«Πάει Πάφο ο Νταβίντ Λουίζ»

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Brenno Beretta, με ανάρτησή του στο «Χ» αναφέρει πως ο Νταβίντ Λουίζ αναμένεται να αποχωρήσει από την Fortaleza για να συνεχίσει την καριέρα του στη Πάφο.

Θυμίζουμε πως ο Χάρης Θεοχάρους με ραδιοφωνικές του δηλώσεις τη Τετάρτη 23/7, δεν διεύψευσε, ούτε επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που φέρνουν τον έμπειρο άσο να έχει πρόταση από τους πρωταθλητές.

Ο Beretta γράφει πως παρόλο που ο Λουίζ έχει συμβόλαιο με την ομάδα του έως το 2026, ετοιμάζεται να έρθει στη Κύπρο.

David Luiz deve deixar o #Fortaleza e acertar com o #Pafos FC, do Chipre. Zagueiro tem contrato com o Leão até o fim de 2026, com opção de renovação para 2027. Seria o último contrato do jogador de 38 anos. #MercadoDaBola pic.twitter.com/K2QSmORGEy