Με τρεις αλλαγές κόντρα στον Άρη η Ομόνοια

Από το στάδιο «Αλφαμέγα», απέναντι στον Άρη, περνάει η προσπάθεια της Ομόνοιας για να διατηρήσει μακριά από τους διώκτες της και να αυξήσει μάλιστα από κάποιες τη διαφορά.

Για το αρχικό σχήμα ο προπονητής των πρασίνων επέλεξε τους: Φαμπιάνο, Κίτσος, Μασούρας, Κουλιμπάλι, Παναγιώτου, Άιτινγκ, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Ανδρέου Π. Σεμέδο και Μαέ.

Σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην Ομόνοια, οι πράσινοι παρουσιάζονται με τρεις αλλαγές. Επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του ο Σεμέδο, ενώ φανέλα βασικού πήραν επίσης οι Παναγιώτου και Τάνκοβιτς. Εκτός έμειναν οι Αγκουζούλ, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης.