Ο Τάνκοβιτς των τελευταίων δύο ανατροπών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος που ο Τάνκοβιτς συνεισφέρει σε νίκη η οποία έρχεται με ανατροπή για την Ομόνοια.

Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στο ντέρμπι της Ομόνοιας με την Πάφο. Ο Σουηδός πρόσφερε πάρα πολλά στην επιθετική ανάπτυξη των πρασίνων, ενώ είχε ένα δοκάρι και μία ασίστ. Θυμίζουμε πως από το δικό του πόδι ήρθε το γύρισμα από δεξιά στη φάση του 1-1 του Γουίλι Σεμέδο.

Πάντως, αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος που ο Τάνκοβιτς συνεισφέρει σε νίκη η οποία έρχεται με ανατροπή για την Ομόνοια. Στο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής με την ΕΝΥ, έκανε την κάθετη πάσα προς τον Μαέ, ο οποίος, όπως και ο Σεμέδο με την Πάφο, έκανε το 1-1 στο «Αμμόχωστος».

Όσον αφορά το σκοράρισμα, ο Τάνκοβιτς έχει ήδη βρει το πρώτο του γκολ με το τριφύλλι στο στήθος στο παιχνίδι με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Γενικά, δεν χρειάστηκε παρά μόνο ελάχιστο χρόνο ο Τάνκοβιτς για να δείξει την ποιότητά του στην Ομόνοια.

Ο Χένινγκ Μπεργκ γνωρίζει πολύ καλά πως έχει στη διάθεσή του έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να καλύψει με την ίδια ευκολία περισσότερες από μία θέσεις στο γήπεδο, ενώ έχει την ικανότητα να απειλήσει και με στημένες μπάλες. Όπως έκανε με την Πάφο και πήγε να βάλει ένα φοβερό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

 

Διαβαστε ακομη