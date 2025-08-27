Μπεργκ: «Να διατηρήσουμε την δημιουργικότητα στα επίπεδα του πρώτου αγώνα»

Διαβάστε όσα είπε ο Νορβηγός προπονητής:

Αρχικό σχόλιο: «Περιμένουμε τον αγώνα αύριο. Ο δεύτερος αγώνας σε αυτή την φάση του Conference League. Παίζουμε στην έδρα μας κι ανυπομονούμε για το γεγονός αυτό. Θα πρέπει να κερδίσουμε για να περάσουμε και πάνω σε αυτή την λογική είναι η προσέγγιση μας»

Για τις διαφορές σε σχέση με το πρώτο ματς: «Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι εκτός έδρας, φτιάξαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και είχαμε τις καλύτερες στιγμές μέσα στον αγώνα. Ήταν ατυχές το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε, όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την δημιουργικότητα μας σε αυτά τα επίπεδα και θέλουμε να μπορέσουμε να σκοράρουμε περισσότερες φορές. Είναι μια καλή ομάδα η Βόλφσμπεργκερ, είναι ιδιαίτερα οργανωμένη με πολύ καλή δομή στον τρόπο που επιτίθεται και ιδιαίτερα καλή στο τρανζίσιον. Εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί σε διάφορες φάσεις στον αγώνα, όσο πιο καλοί είμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες μας για να τα καταφέρουμε».

Αν υπάρχει πίεση για το παιχνίδι: «Ευχόμαστε κι ελπίζουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι αύριο. Κάναμε πολύ καλά παιχνίδια στην Ευρώπη, κάναμε και στον πρώτο γύρο και στο πρώτο παιχνίδι με την Βόλφσμπεργκερ είχαμε πολύ καλή απόδοση όμως δεν κερδίσαμε, όμως αύριο θα πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση κι ελπίζουμε πως αυτή την φορά θα τα κατάφερουμε. Η πίεση θα ήταν η ίδια ακόμη κι αν κερδίζαμε τον αγώνα στην Αυστρία, διότι θα υπήρχε η πίεση για να προκριθούμε στην φάση του League Phase. Στα πλέι – οφ τέτοιου επιέδου πολύ σπάνια κρίνονται προκρίσεις από το πρώτο παιχνίδι. Όσον αφορά την πίεση, η Ομόνοια είναι συνηθισμένη να παίζει υπό πίεση και θα πρέπει να συνηθίσουμε να παίζουμε υπό πίεση, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε πως θα είμαστε το καλύτερο μας επίπεδο για να αυξήσουμε τις πιθανότητες μας για να τα καταφέρουμε».

Πώς θα προσεγγίσετε τον αγώνα; «Έχουν μια αρκετά καλή αμυντική γραμμή και είναι πολύ γρήγορη στην αντεπίθεση όμως κι εμείς βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο».

Για τον Μμαέ: «Είναι λογικό να ακούγονται διάφορα σε μια περίοδο μεταγραφικών εξελίξεων. Εμείς σχολιάζουμε μόνο όταν ολοκληρωθεί κάτι και μένουμε σε αυτό».

Θα είναι αποτυχία αν δεν καταφέρει η ομάδα να μπει στο League Phase; «Ο στόχος είναι φυσικά να νικήσουμε και να προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι παίζουμε κόντρα σε έναν ποιοτικό αντίπαλο που τερμάτισε στην 4η θέση στην Αυστρία και πήρε κύπελλο. Σίγουρα αν δεν τα καταφέρουμε θα είμαστε απογοητευμένοι όμως σκεφτόμαστε μόνο θετικά».