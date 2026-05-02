ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: Ανυπόμονοι οι Ομονοιάτες, στο ΓΣΠ τρεις ώρες πριν το... πράσινο πάρτι

Η Ομόνοια ετοιμάζεται να πανηγυρίσει το 22ο της πρωτάθλημα και ο κόσμος της είναι ανυπόμονος.

Πως να μην είναι άλλωστε αφού οι παίκτες του Μπεργκ βρίσκονται μία ανάσα από τη μαθηματική κατάκτηση, η οποία θα γίνει με νίκη επί του Άρη (19:00).

Τρεις ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης, βρέθηκαν στο ΓΣΠ, με τους δρόμους της Λευκωσίας να ντύνονται στα πράσινα.

Να σημειωθεί, πως σε περίπτωση κατάκτησης του πρωταθλήματος, δεν έχει διευθετηθεί κάτι επίσημο. Θα αποφασιστεί αμέσως μετά, εφόσον η Ομόνοια πάρει τη νίκη.









