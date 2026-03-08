Mπήκε μέσα κι έψαχνε τον Γκαρσία ο Καμορανέζι

Ο Μάουρο Καμορανέζι βγαίνοντας από τα αποδυτήρια για τον αγώνα της Ανόρθωσης με τον ΑΠΟΕΛ, κατευθύνθηκε προς τον πάγκο των γηπεδούχων για να χαιρετίσει τον Πάμπλο Γκαρσία.

Ο τεχνικός της ομάδας της Αμμοχώστου ενημερώθηκε εκεί από τον βοηθό του Γκαρσία, Μίροσλαβ Σνάουτσνερ, ο οποίος είχε και την ευθύνη των γαλαζοκιτρίνων στο σημερινό παιχνίδι, ότι ο Ουρουγουανός ήταν στην κερκίδα.

Ο Καμορανέζι βλέποντας προς τα επίσημα, όπου βρισκόταν, έδειξε έκπληκτος, αφού δεν γνώριζε για την τιμωρία του προπονητή της ομάδας της Λευκωσίας.