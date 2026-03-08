ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mπήκε μέσα κι έψαχνε τον Γκαρσία ο Καμορανέζι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Mπήκε μέσα κι έψαχνε τον Γκαρσία ο Καμορανέζι

Πήγε στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ ο προπονητής της Ανόρθωσης και φάνηκε έκπληκτος για την απουσία του Γκαρσία

Ο Μάουρο Καμορανέζι βγαίνοντας από τα αποδυτήρια για τον αγώνα της Ανόρθωσης με τον ΑΠΟΕΛ, κατευθύνθηκε προς τον πάγκο των γηπεδούχων για να χαιρετίσει τον Πάμπλο Γκαρσία.

Ο τεχνικός της ομάδας της Αμμοχώστου ενημερώθηκε εκεί από τον βοηθό του Γκαρσία, Μίροσλαβ Σνάουτσνερ, ο οποίος είχε και την ευθύνη των γαλαζοκιτρίνων στο σημερινό παιχνίδι, ότι ο Ουρουγουανός ήταν στην κερκίδα.

Ο Καμορανέζι βλέποντας προς τα επίσημα, όπου βρισκόταν, έδειξε έκπληκτος, αφού δεν γνώριζε για την τιμωρία του προπονητή της ομάδας της Λευκωσίας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μεγάλο διπλό σωτηρίας για την Ανόρθωση, έπεσε έκτος ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: Οι νίκες που άρχισαν να γίνονταιι συνήθεια και οι «10-15 πάσες μέχρι να βρούμε χώρο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ίσως το χειρότερο μας παιχνίδι, λυπάμαι τον κόσμο»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μαρτίνς: «Έγινε ό,τι και με τον ΑΠΟΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

«Δεν φοβάμαι να το πω, ο Άρης μπορεί να πάει πιο ψηλά»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H τεσσάρα του Άρη επί της Ένωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απίστευτη ανατροπή στο ντέρμπι από τον Απόλλωνα που «φώναξε» παρών για τον τίτλο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακουφίστηκε ο Άρης, με τεσσάρα επί της Ένωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Από τα επίσημα ο Πρόδρομος Πετρίδης είδε να κάνουν αυτό που έκανε τόσα χρόνια ο ίδιος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αιμορραγία μετά από χτύπημα ο Λαΐφης κι έφυγε άμεσα για το νοσοκομείο

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Διπλό της ΠΑΕΕΚ και «φωτιά» στη μάχη της ανόδου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Mπήκε μέσα κι έψαχνε τον Γκαρσία ο Καμορανέζι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το πρώτο τέρμα του Γρηγόρη Κάστανου στα κυπριακά γήπεδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Σαουθάμπτον πέταξε εκτός Κυπέλλου τη Φούλαμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευρηματικό κορεό από τους Απολλωνίστες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη