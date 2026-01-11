ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι προσδοκίες του Νταμάτο

Δημοσιευτηκε:

Είναι σημαντικό να ακούς τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, Αντόνιο Νταμάτο, να αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν ακόμη αρκετά βήματα ώστε η κυπριακή διαιτησία να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

 Στο περιθώριο του σεμιναρίου διαιτησίας, ο Ιταλός αρχιδιαιτητής δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά ακόμη έχουμε δρόμο να διανύσουμε για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε».

Πρόκειται για μια σημαντική τοποθέτηση, καθώς, πώς μπορούν να διορθωθούν τα προβλήματα αν δεν υπάρχει πρώτα επίγνωση της πραγματικής κατάστασης; Η παραδοχή αυτή δημιουργεί προσδοκίες για ουσιαστική δουλειά και σωστό προγραμματισμό, στοιχεία απαραίτητα ώστε η κυπριακή διαιτησία να κάνει σταθερά βήματα προόδου.

Παράλληλα, είναι δεδομένο ότι ο Νταμάτο θα αξιολογηθεί και θα κριθεί από το έργο που θα παρουσιάσει εντός των αγωνιστικών χώρων.

Διαβαστε ακομη