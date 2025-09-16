ΒΙΝΤΕΟ: Το «έκαψε» στον Φέρρη η Εθνική για το χάλκινο!

Ξέδωσε η Εθνική για το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ. Η αποστολή της γαλανόλευκης επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας από τη Ρίγα, έχοντας γεμάτες τις αποσκευές της με το αστραφτερό μετάλλιο.

Αρκετές ώρες αργότερα οι παίκτες της Εθνικής μαζί με τις συνοδούς τους, ο Βασίλης Σπανούλης και το υπόλοιπο σταφ της ομάδας, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος βρέθηκαν σε γνωστό κέντρο και γιόρτασαν prive την κατάκτηση της 3ης θέσης.

Ξεχώρισαν ο χορός των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλης Σπανούλη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Βαγγέλη Λιόλιου. Όπως και το τραγούδι από τον άσο του Ολυμπιακού, για τον «Γιάννη, τον Λαρεντζάκη, τον Σλούκα και τα άλλα παιδιά», στο οποίο είχε παραφράσει το αντίστοιχο τραγούδι για το έπος του 1987, «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά…».

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έδωσαν το «παρών», καθώς έπρεπε να ενσωματωθούν στην αποστολή της ομάδας που βρίσκεται στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

