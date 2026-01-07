Ήρθε η ώρα να ανακάμψει

Μετά τις οκτώ συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα που τον έβαλαν σε μεγάλους μπελάδες, κινδύνους και περιπέτειες, στο σημερινό νοκ άουτ παιχνίδι κυπέλου με την Ένωση ο Εθνικός θέλει νίκη πρόκριση για επάνοδο στις επιτυχίες και νέο ξεκίνημα. Είναι το φαβορί αλλά θα πρέπει να το δείξει στο γήπεδο.

Θέλει διάκριση

Στο κύπελλο ο Εθνικός θέλει πάντα την διάκριση. Για αυτό και θέλει να πάρει την πρόκριση. Επίσης μετά τις 8 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα θέλει μια νίκη και για να αλλάξει την ψυχολογία του και γενικότερα για να βάλει τέρμα στις αποτυχίες.

Νίκη μετά από δυόμισι μήνες

Ο Εθνικός έχει να πανηγυρίσει νίκη εδώ και δυόμισι μήνες. Η προηγούμενη φορά που κέρδισε ήταν στις 25 Οκτωβρίου την Ένωση μέσα στο Δασάκι με εκείνο το εντυπωσιακό 5-1. Ελπίζει πως σήμερα θα κερδίσει ξανά την Ένωση θα πάρει και την πρόκριση και θα κάνει και νέο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Λόγω έδρας

Λόγω έδρας ο Εθνικός αλλά και της εικόνας των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα έχει ένα προβάδισμα. Όμως για να πάρει την πρόκριση αυτή την φορά πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του.

Ερωτηματικό για ροτέισιον

Ο νέος προπονητής Ρουί Φερέιρα που ξεκίνησε με το αριστερό στον Αχνιώτικο πάγκο και την ήττα από την ΑΕΛ, θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη και την πρόκριση. Αποτελεί ερωτηματικό εάν ο Φερέιρα θα κάνει ροτέισιον ενόψει του κρίσιμου ματς της Κυριακής με την Ανόρθωση στο Α. Παπαδόπουλος.

Ενδεκαδάτοι

Ο Πορτογάλος τεχνικός μάλλον θα παρατάξει ενδεκάδα με νέα πρόσωπα. Οι Αντερέγκεν, Πεχλιβάνης, Κανέ και Μπαχανάκ που δεν ήταν βασικοί με την ΑΕΛ, είναι ποδοσφαιριστές διεκδικούν θέση. Επιστρέφουν οι Ροντριγκίνιο και Μπαουτίστα. Εκτός είναι Τούμπας.

Αποστολή οι δύο νέοι

Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά τα δύο αποκτήματα του Γενάρη οι οποίοι αναμένεται ότι θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Πρόκειται για τον Ισπανό επιθετικό Τσάβι Σιβέριο και τον Ελλαδίτη επιθετικό Χρίστο Γιούση.