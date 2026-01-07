ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήρθε η ώρα να ανακάμψει

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ήρθε η ώρα να ανακάμψει

Μετά τις οκτώ συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα που τον έβαλαν σε μεγάλους μπελάδες, κινδύνους και περιπέτειες, στο σημερινό νοκ άουτ παιχνίδι κυπέλου με την Ένωση ο Εθνικός θέλει νίκη πρόκριση για επάνοδο στις επιτυχίες και νέο ξεκίνημα. Είναι το φαβορί αλλά θα πρέπει να το δείξει στο γήπεδο.

 

Θέλει διάκριση

 

Στο κύπελλο ο Εθνικός θέλει πάντα την διάκριση. Για αυτό και θέλει να πάρει την πρόκριση. Επίσης μετά τις 8 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα θέλει μια νίκη και για να αλλάξει την ψυχολογία του και γενικότερα για να βάλει τέρμα στις αποτυχίες.

 

Νίκη μετά από δυόμισι μήνες

 

Ο Εθνικός έχει να πανηγυρίσει νίκη  εδώ και δυόμισι μήνες. Η προηγούμενη φορά που κέρδισε ήταν στις 25 Οκτωβρίου την Ένωση μέσα στο Δασάκι με εκείνο το εντυπωσιακό 5-1. Ελπίζει πως σήμερα θα κερδίσει ξανά την Ένωση θα πάρει και την πρόκριση και θα κάνει και νέο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

 

Λόγω έδρας

 

Λόγω έδρας ο Εθνικός αλλά και της εικόνας των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα έχει ένα προβάδισμα. Όμως για να πάρει την πρόκριση αυτή την φορά πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του.

 

Ερωτηματικό για ροτέισιον

 

Ο νέος προπονητής Ρουί Φερέιρα που ξεκίνησε με το αριστερό στον Αχνιώτικο πάγκο και την ήττα από την ΑΕΛ, θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη και την πρόκριση. Αποτελεί ερωτηματικό εάν ο Φερέιρα θα κάνει ροτέισιον ενόψει του κρίσιμου ματς της Κυριακής με την Ανόρθωση στο Α. Παπαδόπουλος.

 

Ενδεκαδάτοι

 

Ο Πορτογάλος τεχνικός μάλλον θα παρατάξει ενδεκάδα με νέα πρόσωπα. Οι Αντερέγκεν, Πεχλιβάνης, Κανέ και Μπαχανάκ που δεν ήταν βασικοί με την ΑΕΛ, είναι ποδοσφαιριστές διεκδικούν θέση. Επιστρέφουν οι Ροντριγκίνιο και Μπαουτίστα. Εκτός είναι Τούμπας.

 

Αποστολή οι δύο νέοι

 

 Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά τα δύο αποκτήματα του Γενάρη οι οποίοι αναμένεται ότι θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Πρόκειται για τον Ισπανό επιθετικό Τσάβι Σιβέριο και τον Ελλαδίτη επιθετικό Χρίστο Γιούση.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπαρτσελόνα έριξε πεντάρα στη Μπιλμπάο και περιμένει Ατλέτικο ή Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δημιούργησε νέα δεδομένα στη Β' κατηγορία η τιμωρία της Καρμιώτισσας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προσπάθησε αρκετά όμως δεν απέφυγε την ήττα η Εθνική Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Υποψηφιότητα Κίκε Φλόρες για την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κύπελλο Coca-Cola: Τα πρώτα τρία εισιτήρια και τι ακολουθεί

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αφαίρεση βαθμών, κεκλεισμένων και αποκλεισμός ενός χρόνου για το ξύλο στον δαιτητή

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρόκριση της Ένωσης επί του Εθνικού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πέρασε στα προημιτελικά του κυπέλλου ο ΟΦΗ και βρίσκει την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

«Αυτά έχει το ποδόσφαιρο»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

«Οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες και περίεργες, προχωράμε…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Μεγάλη πρόκληση, χάσαμε από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι – Αν πω την άποψή μου, ίσως δεν αρέσει»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι τα κατάφερε ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ΑΠΕΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ζόρικη πρόκριση της Πάφος FC με «ήρωα» τον Άντερσον

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Απόλυτα ξεκάθαρος για τις μεταγραφές ο Γκαρσία, με μήνυμα προς τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στο κύπελλο «πετάει» η Ένωση και με διπλό στην οκτάδα!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη