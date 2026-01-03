ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στοχεύοντας μία ιδανική αρχή

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Στοχεύοντας μία ιδανική αρχή

Με τον Φερέιρα στον πάγκο για να να βάλει φρένο στις αποτυχίες και να κάνει νέο ξεκίνημα μέσα στο 2026

O Eθνικός, με νέο τεχνικό τον Ρουί Φερέιρα, που θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο στον πάγκο, θα φιλοξενήσει σήμερα (19:00) την ΑΕΛ του γνώριμου της Ούγκο Μαρτίνς έχει μοναδικό στόχο την νίκη.

Με αλλαγμένη ψυχολογία

Ο Πορτογάλος προπονητής προετοίμασε εντατικά την ομάδα και ελπίζει και στοχεύει να ξεκινήσει με το δεξί στον Αχνιώτικο πάγκο. Ο Φερέιρα δούλεψε πολύ στην ψυχολογία αλλά και στην διόρθωση των ατομικών λαθών και πιστεύει ότι θα παρουσιάσει ένα διαφορετικό Εθνικό.

Ιδιαίτερο με Μαρτίνς

Για τον Εθνικό υπάρχει η ιδιαιτερότητα πώς θα βρεθεί αντίπαλος για πρώτη φορά με τον Μαρτίνς τον προπονητή που ξεκίνησε φέτος την σαιζόν και που γνωρίζει πολλά «μυστικά» της ομάδας. Βέβαια όλα αυτά τα γνωρίζει ο Φερέιρα και έχει προετοιμάσει κατάλληλα τους ποδοσφαιριστές του 

Τέρμα στον κατήφορο

Στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 ηττήθηκε από την Ομόνοια με 4-0. Ο Εθνικός προέρχεται από εφτά συνεχόμενες ήττες που έφεραν την απόλυση του Ίγκορ Ανγκελόφσκι και την πρόσληψη του Ρουί Φερέιρα. Με τους 14 βαθμούς η ομάδα είναι σε κίνδυνο και περιπέτειες.

Από τον Οκτώβρη

Ο Εθνικός ξέχασε τι πάει να πει νίκη.  Η προηγούμενη φορά που κέρδισε ήταν την Ένωση στο Δασάκι στις 25 Οκτωβρίου με 5-1. Έκτοτε δεν πήρε τίποτα. Με το καλημέρα του 2026 θέλει να επανέλθει άμεσα στις επιτυχίες. Δεν τον παίρνει όγδοη συνεχόμενη ήττα σε καμία περίπτωση.

Με αλλαγές

Ο Ρουί Φερέιρα θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Θέση διεκδικούν οι Μασάδο και Μπαχανάκ. Επιστρέφει ο Οφόρι που εξέτισε την ποινή του. Εκτός είναι ο Μπαουτίστα λόγω καρτών και οι τραυματίες Τούμπας και Ροντριγκίνιο.

Μέσα ο Σιβέριο

Ο νεοαποκτηθείς Ισπανός στράικερ Τσάβι Σιβέριο έχει εγγραφεί και είναι στο πλάνο του Φερέιρα. Ο άλλος νεοαποκτηθείς ο Ελλαδίτης εξτρέμ Χρίστος Γιούσης μάλλον δεν προλαβαίνει το σημερινό ματς.

