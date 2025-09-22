Μόνο σε ντέρμπι ο Λέδες!

Το πρώτο του γκολ στη σεζόν αλλά και πρώτο του μετά από ενάμιση χρόνο σκόραρε ο Γκουστάβο Λέδες στο ντέρμπι με τον Άρη. Και τι γκολ! Ο Πορτογάλος με ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή χάρισε τη νίκη στην ομάδα του στο 90ό λεπτό...

Αυτό ήταν το πέμπτο γκολ του Λέδες με τη φανέλα της ΑΕΚ και μεταξύ τους υπάρχει ένα κοινό στοιχείο: όλα τους επετεύχθησαν σε ντέρμπι!

Τα πρώτα δύο τα σκόραρε στην πρώτη του σεζόν στο νησί, τη σεζόν 2021/22, αμφότερα κόντρα στον Απόλλωνα. Στον αγώνα της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ χάρισε στους κιτρινοπράσινους τον βαθμό με γκολ στο 90+5΄ (3-3) ενώ στο τελευταίο ματς της χρονιάς σκόραρε το μοναδικό γκολ της νίκης της ΑΕΚ.

Τα άλλα δύο του τέρματα τα είχε σημειώσει τη σεζόν 2023/24, το πρώτο κόντρα στην Ομόνοια εντός έδρας (2-1, είχε ισοφαρίσει) και το δεύτερο ανοίγοντας το σκορ στο διπλό επί της ΑΕΛ (3-2).