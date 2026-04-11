Σημαντικό πρόβλημα για την Ράγιο: «Ο Μπατάλια υποφέρει μετά το χτύπημα με τον Κοϊτά»

Ο γκολκίπερ της Ράγιο Βαγιεκάνο, Αουγκούστο Μπατάλια, είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με την Μαγιόρκα, λόγω της σύγκρουσης με τον Κοϊτά, που ίσως επηρεάσει και τη παρουσία του στον επαναληπτικό με την ΑΕΚ.

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Αουγκούστο Μπατάλια στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ράγιο Βαγιεκάνο με τη Μαγιόρκα, καθώς ο Αργεντινός τερματοφύλακας εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το χτύπημα που δέχθηκε στη σύγκρουσή του με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League.

Η Ράγιο βρίσκεται σε μια απαιτητική περίοδο, αφού λίγες ημέρες μετά την αναμέτρηση για τη La Liga ακολουθεί η κρίσιμη ρεβάνς με την ΑΕΚ στην Ελλάδα, με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Το ενδεχόμενο απουσίας του βασικού πορτιέρε προσθέτει έναν ακόμη πονοκέφαλο για τον Ινίγκο Πέρεθ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί το ροτέισον και την επιβάρυνση της ομάδας.

Ο τεχνικός της Ράγιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απουσίας του Μπατάλια, επισημαίνοντας πως η κατάσταση του παίκτη θα αξιολογηθεί την τελευταία στιγμή. «Έχουμε προπόνηση σήμερα και θα δούμε πώς θα είναι. Υπέφερε αρκετά από το χτύπημα και πίεσε τον εαυτό του για να αγωνιστεί. Θα περιμένουμε να δούμε την κατάστασή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ινίγκο Πέρεθ.

Σε περίπτωση που ο Μπατάλια δεν καταφέρει να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Μαγιόρκα, τη θέση κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να πάρει ο Ντάνι Καρδένας, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί φέτος κυρίως στο Κύπελλο Ισπανίας, καταγράφοντας τέσσερις συμμετοχές.

