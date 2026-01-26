ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπεγράφη οριστικά το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα ο ΠΑΟΚ!

Υπεγράφη οριστικά το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα ο ΠΑΟΚ!

Ιστορική μέρα για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

O ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία ανακοίνωση μεγάλης σπουδαιότητας, καθώς έκανε γνωστό πως έπεσαν οι υπογραφές ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του πρότζεκτ!

Σήμερα 26 Ιανουαρίου 2026, υπεγράφη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την εταιρία “Φωλιά του Δικέφαλου Αετού” και τoν ΑΣ ΠΑΟΚ το μνημόνιο συναντίληψης (MoU), που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

 

 

Με την υπογραφή, που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του πρότζεκτ του νέου γηπέδου, αρχίζουν να τρέχουν πλέον οι διαδικασίες και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το νέο του ποδοσφαιρικό σπίτι.

Άμεσα κατατίθενται οι πρώτες αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με πρώτη την Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, δρομολογούνται συναντήσεις με εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιταχύνται οι διαδικασίες από τις συνεργαζόμενες εταιρίες για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών. Για όλες τις ενέργειες, που αφορούν την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

Για την σημερινή υπογραφή του MoU η CEO και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Maria Goncharova, δήλωσε τα εξής :“Η σημερινή είναι μια ιστορική ημέρα για όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και για την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Η υπογραφή της συμφωνίας για τη δημιουργία του νέου γηπέδου είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να μεγαλώνει, να ονειρεύεται και να διεκδικεί τη θέση που του αξίζει στην κορυφή. Η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» θα είναι ένα σύγχρονο και επιβλητικό γήπεδο. Θα είναι το νέο σπίτι όπου θα γραφτούν νέες σελίδες ιστορίας, θα πανηγυριστούν νέες επιτυχίες και ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να προσθέτει τρόπαια στη βαριά και ένδοξη τροπαιοθήκη του.

Πιστεύω βαθιά ότι αυτό το έργο δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Αφορά την πόλη, την κοινωνία, την ιστορία και το μέλλον. Μαζί, με ενότητα, όραμα και πίστη, χτίζουμε όχι μόνο ένα γήπεδο, αλλά το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ. Χωρίς μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις και αποτελέσματα”.

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Αλκιβιάδης Ησαϊάδης δήλωσε : «Σήμερα ολοκληρώσαμε την πρώτη και απολύτως καθοριστική φάση που αφορά τη Νέα Τούμπα. Μια πορεία που ξεκίνησε με την ιστορική απόφαση της 20ής Νοεμβρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΑΟΚ και η οποία παίρνει πλέον σάρκα και οστά.Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στον Α.Σ. ΠΑΟΚ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την εταιρία ειδικού σκοπού, υλοποιήθηκε σήμερα το πρώτο ουσιαστικό βήμα μετά την απόφαση εκείνη. Υπογράψαμε με την εταιρία ειδικού σκοπού που συστάθηκε από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κ. Ιβάν Σαββίδη, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη μέρα του Συλλόγου μας.

Στόχος όλων μας είναι ξεκάθαρος: να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο που του αρμόζει. Ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του, της δυναμικής του και του κόσμου του. Η Νέα Τούμπα δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής· είναι ένα όραμα δεκαετιών, που σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευχή και προσδοκία προς τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ, κ. Ιβάν Σαββίδη, να συνεχίσει το έργο που έχει προσφέρει στον Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, με την ίδια αποφασιστικότητα και αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Καλώ σε συσπείρωση όλες τις δυνάμεις του ΠΑΟΚ. Διοικήσεις, φορείς, και φιλάθλους. Το εγχείρημα της Νέας Τούμπας μας αφορά όλους.Δεν περισσεύει κανένας. Ο ΠΑΟΚ προχωρά ενωμένος».

