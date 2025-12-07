Stoiximan Super League: Μάχες σε Τρίπολη, Λάρισα, Τούμπα και OPAP Arena

Η 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις που υπόσχονται ένταση, βαθμολογικές ανακατατάξεις και ουσιαστικές απαντήσεις για όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες. Από την Τρίπολη μέχρι τη Λάρισα και από την Τούμπα μέχρι την OPAP Arena, οι μάχες κρίνονται σε λεπτομέρειες.

Asteras AKTOR – Λεβαδειακός (17:00)

Στην Τρίπολη, ο Asteras AKTOR υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια και των δύο. Οι Αρκάδες «τρέχουν» αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων και θέλουν νίκη για να σταθεροποιηθούν στη μάχη της πρώτης οκτάδας, ενώ παραμένουν αήττητοι εντός έδρας (1-4-0).

Απέναντί τους, ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός, που συνεχίζει να κινείται ψηλά στη βαθμολογία και θέλει να επιβεβαιώσει την πολύ καλή εικόνα των τελευταίων μηνών. Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις στην Τρίπολη έχουν παράδοση στις ισοπαλίες, με τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια να λήγουν χωρίς νικητή – δύο μάλιστα χωρίς γκολ.

Οι Βοιωτοί είχαν έξι ματς αήττητο σερί απέναντι στον Αστέρα μέχρι πέρσι, αλλά η τελευταία τους επίσκεψη έβαλε τέλος στο streak. Σήμερα, η σημασία του αγώνα είναι μεγάλη και για τις δύο πλευρές.

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός (17:30)

Στη Λάρισα, ο Παναθηναϊκός αναζητά restart μετά το χαμένο ντέρμπι με την ΑΕΚ και την αγχωτική πρόκριση επί της Κηφισιάς στο Κύπελλο. Το ζητούμενο για την ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ένα καθαρό παιχνίδι χωρίς τα λάθη και τα νεκρά διαστήματα που τη στοίχισαν στα τελευταία ματς.

Η ΑΕΛ Novibet από την άλλη εξακολουθεί να παλεύει με τα βαθιά της προβλήματα. Ο Στέλιος Μαλεζάς προσπαθεί να δώσει λύσεις σε μια ομάδα που χρειάζεται άμεσα βαθμούς για να μείνει σε τροχιά επιβίωσης.

Ιστορικά, η παράδοση είναι ξεκάθαρη υπέρ των «πρασίνων», που μετρούν 15 νίκες σε 32 ματς στη Λάρισα. Ωστόσο, η τελευταία νίκη των «βυσσινί» το 2011 δείχνει πως η συγκεκριμένη έδρα κρύβει πάντα παγίδες. Το παιχνίδι αναμένεται απαιτητικό σε ρυθμό και ένταση.

ΠΑΟΚ – Άρης (19:30)

Στην Τούμπα, μόλις λίγα 24ωρα μετά το θρίλερ του Κυπέλλου, ΠΑΟΚ και Άρης επιστρέφουν στη μάχη, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη ώστε να μείνει κοντά στον Ολυμπιακό και παράλληλα να χτίσει ψυχολογία ενόψει του κρίσιμου ματς με τη Λουντογκόρετς στο Europa League.

Ο Άρης, που «πάγωσε» από το γκολ του Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις μεσοβδόμαδα, ταξιδεύει στην Τούμπα με στόχο την απάντηση και την εδραίωση στη ζώνη 5-8. Αγωνιστικά, ο Λουτσέσκου έχει σημαντικές απουσίες (Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μιχαηλίδης), ενώ ο Χιμένεθ δεν έχει διαθέσιμους Δώνη, Καντεβέρα, Αλφαρέρα, Μεντίλ και Σούντμπεργκ.

Η πρόσφατη παράδοση δείχνει πως το ντέρμπι δεν… σέβεται έδρες: μόλις έξι νίκες γηπεδούχων στα τελευταία 20 ματς. Ο Άρης μάλιστα κέρδισε πέρσι στην Τούμπα για την κανονική διάρκεια, ενώ ο ΠΑΟΚ μετρά τρία ματς χωρίς νίκη απέναντι στους «κίτρινους». Ένα ακόμη ντέρμπι που αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες.

ΑΕΚ – Ατρόμητος (21:00)

Η αυλαία πέφτει στην OPAP Arena, όπου η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό σερί 9 νικών στα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μετατρέψει το ζευγάρι σε… παράδοση, αφού στις έξι από αυτές τις νίκες δεν έχουν δεχθεί ούτε γκολ.

Ο Ατρόμητος δεν έχει επικρατήσει της ΑΕΚ ως φιλοξενούμενος από το 2018, ενώ το πιο συχνό σκορ στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι το 1-0 υπέρ των «κιτρινόμαυρων». Μετά τη σημαντική νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ θέλει να χτίσει συνέχεια και να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής.

Ο Ατρόμητος, αντιθέτως, αγνοεί τη σταθερότητα και ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα του αλλάξει την ψυχολογία.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0

Βόλος-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου

Asteras AKTOR-Λεβαδειακός (17:00, NS2HD)

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός (17:30, CS1HD)

ΠΑΟΚ-Άρης (19:30, NS PRIME)

ΑΕΚ-Ατρόμητος (21:00, CS1HD)

Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (18:00, NS PRIME)