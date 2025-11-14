Παναθηναϊκός: Ο Γερεμέγεφ και τα 10 συμβόλαια του «τριφυλλιού» που λήγουν το καλοκαίρι

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί 11 συμβόλαια που λήγουν μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Διανύουμε την τελευταία διακοπή πριν από κεινη της εορτής των Χριστουγέννων και την έναρξη του μεταγραφικού παραθύρου, η οποία όμως σηματοδοτεί και το ξεκίνημα μίας ακόμη σημαντικής περιόδου.

Βλέπετε την 1η του Γενάρη δεν ξεκινούν μόνο οι μεταγραφές, αλλά μπαίνουν και στο τελευταίο εξάμηνό τους τα συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι του 2026.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που μπαίνουν στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

Ο Γερεμέγεφ που χαιρετάει και τα τέσσερα «γρανάζια»:

Αρχικά ας ξεκινήσουμε από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2025. Με τον Σουηδό επιθετικό υπήρξε μία συζήτηση το καλοκαίρι, όμως δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία για να συνεχιστεί η συνεργασία, αφού τα «θέλω» των δύο πλευρών ήταν διαφορετικά, με αποτέλεσμα να παρθεί η απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι τους τον Δεκέμβριο. Την θέση του στο ρόστερ θα πάρει ο Τεττέη, που θα ενσωματωθεί τον Γενάρη από την Κηφισιά.

Έπειτα έχουμε τους παίκτες του βασικού ροτέισον της ομάδας, οι οποίοι μπαίνουν στο τελευτάιο εξάμηνο του συμβολαίου τους. Πρόκειται για τους Γιάννη Κώτσιρα, Φίλιπ Μλαντένοβιτς, Ντάνιελ Μαντσίνι και Φίλιπ Τζούρισιτς.

Προφανώς η αξιολόγηση του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει μεγάλο ρόλο, όμως είναι λογικό αυτή να χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα, αφού εκείνος βρίσκεται μικρό διάστημα στην ομάδα.

Κώτσιρας: Ο Έλληνας δεξιός μπακ αποτελεί τον πιο παλιό παίκτη στο ρόστερ των «πρασίνων» αφου ο φετινός του είναι ο 5ος χρόνος του στην ομάδα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε εκείνος τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τον Ρουί Βιτόρια, ωστόσο η κίνηση που είχε αποφασιστεί να γίνει για να αποκτηθεί παίκτης μπροστά του δεν προχώρησε (Μπουτά) κι έτσι κράτησε τον ρόλο του, αφού το «τριφύλλι» δεν στράφηκε σε κάποια εναλλακτική. Προφανώς το ελληνικό... διαβατήριο και τα χρόνια του στην ομάδα μετράνε υπέρ του ενώ και η εικόνα του στο χορτάρι ως δεύτερη λύση για το δεξί άκρο της άμυνας είναι καλή.

 

Gazzetta.gr

 

Διαβαστε ακομη