Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Πέρεθ

Μετά τον Μπαρτ Σίγκερφελντ, ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε άλλον έναν παίκτη.

Οι «πράσινοι» με σχετική ανάρτηση στα social media είπαν «αντίο» στον Ρούμπεν Πέρεθ, ενώ τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του στην ομάδα και την προσφορά του.



Θυμίζουμε ότι ο Πέρεθ είχε αποκτηθεί από το «τριφύλλι» πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, και αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, που είχαν γίνει με την άφιξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τον τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο είχε λιγοστές συμμετοχές με την ομάδα.

Thank you, @RUBENPEREZ_4 , for your effort and dedication. Best of luck moving forward. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/TcyuLDUcvx