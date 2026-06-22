Η Αίγυπτος το γύρισε κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και έγραψε ιστορία με την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ!

Η Αίγυπτος έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ, καθώς επικράτησε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας για τη δεύτερη αγωνιστική και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Μία νίκη που φέρνει τους «Φαραώ» στην πρώτη θέση του 7ου ομίλου με τέσσερις βαθμούς και σχεδόν εξασφαλισμένη θέση στους «32» (ακόμα και ως καλύτεροι τρίτοι), ενώ την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν το Ιράν.

Παρότι έμεινε πίσω στο σκορ, η παρέα του Σαλάχ έδειξε χαρακτήρα και με τον ίδιο να ηγείται της ανατροπής -έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Ζίκο- έφτασαν σε μια μεγάλη ανατροπή.

Το ματε

Οι Νεοζηλανδοί μπήκαν αποφασισμένοι να αιφνιδιάσουν την Αίγυπτο και τα κατάφεραν μόλις στο 15'. Από εκτέλεση κόρνερ του Πέιν, ο Σέρμαν πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Σομπέρ για το 1-0, βάζοντας μπροστά τους «All Whites».

Η ομάδα του Ντάρεν Μπέιζλι συνέχισε να είναι πιο επικίνδυνη μέχρι περίπου το ημίωρο, εκμεταλλευόμενη τη νευρικότητα των «Φαραώ», που αδυνατούσαν να βρουν ρυθμό και να τροφοδοτήσουν τους Σαλάχ και Μαρμούς.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως μετά το 30'. Η Αίγυπτος πήρε μέτρα στο γήπεδο, ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι της και άρχισε να πατάει με μεγαλύτερη συχνότητα την περιοχή του Κρόκομπ.

Μπορεί η ισοφάριση να μην ήρθε στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο φαινόταν πως επρόκειτο για θέμα χρόνου στην επανάληψη και κάπως έτσι ήρθε στο 59', όταν ο Χάνι έκανε εξαιρετικό γέμισμα από τα δεξιά και ο Ζίκο, ξεχασμένος από την άμυνα των Νεοζηλανδών, έστειλε με δυνατή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Με τη φόρα πλέον υπέρ της, η ομάδα του Χοσάμ Χασάν δεν άφησε το πόδι από το γκάζι. Ο Σαλάχ πήρε την κατάσταση στα χέρια του στο 67', συνδυάστηκε άψογα στα όρια της περιοχής και με το γνώριμο ψύχραιμο πλασέ του ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Το τελικό χτύπημα ήρθε από τον Τρεζεγκέ. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός πέρασε στο 76' αντί του Μαρμούς και έξι λεπτά αργότερα βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο για να σκοράρει, υπογράφοντας το 3-1 και την ιστορική πρώτη νίκη της Αιγύπτου σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (86' Μπάιντον), Σούρμαν, Μπόξαλ, Κακάτσε (76' Ράνταλ), Μπελ, Στάμενιτς, ΜακΚόουατ (66' Ολντ), Σινγκ (76' Τόμας), Τζαστ (86' Ντε Φρις), Γουντ.

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σομπεΐρ, Χανί, Ιμπραχίμ, Φατί (41' Ραμπιά), Φατούχ, Ατιά, Λασίν, Ζίκο (76' Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (85' Ζίζο), Ασουρ (85' Αμπντελμαγκίντ), Μαρμούς (76' Τρεζεγκέ).

Το πρόγραμμα του 7ου ομίλου:

15 Ιουνίου 2026

22:00 Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1

(66' αυτ. Χανί - 19' Ασούρ)

16 Ιουνίου 2026

04:00 Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2

(32' Ρεζαεϊάν, 64' Μοχεμπί - 7', 54' Τζαστ)

21 Ιουνίου 2026

22:00 Βέλγιο-Ιράν 0-0

22 Ιουνίου 2026

04:00 Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3

(15' Σέρμαν - 58' Ζίκο, 67' Σαλάχ, 82' Τρεζεγκέ)

27 Ιουνίου 2026

06:00 Αίγυπτος-Ιράν | Lumen Field, Σιάτλ

27 Ιουνίου 2026

06:00 Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο | BC Place, Βανκούβερ