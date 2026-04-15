Αλμέιδα: «Προδοσία αυτό που έκανε η Σεβίλλη, δεν μπορώ να το δεχτώ»

Παρελθόν από τη Σεβίλλη αποτελεί εδώ και περίπου ένα μήνα ο Αλμέιδα, που «πλήρωσε» την κακή πορεία της ομάδας και σε συνέντευξη του χαρακτήρισε την απομάκρυνση του ως προδοσία.

«Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα. Όλοι γνωρίζουν ότι το υπερασπίστηκα εντός και εκτός γηπέδου» ήταν τα λόγια του Μάτιας Αλμέιδα μετά το διαζύγιο με τη Σεβίλλη τον προηγούμενο μήνα, μια ομάδα που υπηρετησε και ως παίκτης και ο τρόπος που έφυγε μόνο καλός δεν ήταν.

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη του θωρεί προδοσία τον τρόπο που απομακρύνθηκε. Πιο συγκεκριμένα ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ καλεσμένος στο κανάλι του Αντριάν Μαρσέλο στο YouTube μίλησε για όσα έγιναν, στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε από την απόλυσή του από την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο Πελάδο έκανε με το δικό του τρόπο τη δική του επίθεση λέγοντας πως μια μέρα πριν τον απολύσουν του έλεγαν ότι θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν: «Αυτό με τη Σεβίλλη είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει. Πάντα είχα μακροχρόνια πρότζεκτ. Εδώ ήταν διαφορετικά, γιατί μία μέρα πριν μου πουν ότι πρέπει να φύγω, μου έλεγαν ότι θα μείνω μέχρι το τέλος. Αυτή η προδοσία στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που δεν μπορώ να δεχτώ. Πονάει. Και λέω μέσα μου: “Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να με κοιτάξουν στα μάτια”».

