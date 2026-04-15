Δεν έπιασε ούτε στο Μεξικό ο Μαρσιάλ

Από μεταγραφή που γέμισε προσδοκίες… σε «πονοκέφαλο» για τη Μοντερέι χωρίς λύση. Η παρουσία του Άντονι Μαρσιάλ στο Μεξικό, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Μεξικό, με το κλίμα να είναι πλέον βαρύ και τη ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές να μοιάζει οριστική.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει τεθεί ουσιαστικά εκτός ομάδας, καθώς δεν προπονείται με το υπόλοιπο γκρουπ της ομάδας και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα περί πειθαρχικών ζητημάτων που έχουν επηρεάσει τη θέση του εντός συλλόγου. Η κατάσταση θεωρείται μη αναστρέψιμη και όλα δείχνουν πως το «διαζύγιο» είναι θέμα χρόνου, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η εικόνα του δεν βοήθησε στο να αλλάξει η κατάσταση. Με απολογισμό μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 20 συμμετοχές, ο Μαρσιάλ δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες που συνόδευσαν την άφιξή του στο Μεξικό.

Το επόμενο βήμα του Μαρσιάλ

Παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 και έχει υψηλές απολαβές, ήδη υπάρχουν ομάδες από το MLS που παρακολουθούν την περίπτωσή του, βλέποντας μια ευκαιρία στην αγορά. Από την πλευρά της, η Μοντερέι δεν δείχνει αρνητική στο ενδεχόμενο αποχώρησής του, θέλοντας να κλείσει ένα κεφάλαιο που δεν εξελίχθηκε ποτέ όπως αναμενόταν.

