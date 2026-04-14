ESPN: «Μεγάλη πρόταση στον Νεϊμάρ από το Σινσινάτι»

Ο Νεϊμάρ Τζούνιορ επέκτεινε το συμβόλαιο του με την Σάντος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 καθώς θέλει να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ωστόσο, με βάση και την συμφωνία του με την ομάδα του Σάο Πάολο, το μέλλον του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ παραμένει ανοιχτό από το νέο έτος.

Πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «ESPN», ο Νεϊμάρ φέρεται να έχει στα χέρια του μια μεγάλη πρόταση από τη Σινσινάτι FC, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ!

Μάλιστα, όπως καταγράφεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, άνθρωποι της ομάδας από το Οχάιο ταξίδεψαν στη Βραζιλία για να πείσουν τον 34χρονο άσο να μετακομίσει στο MLS.

sport-fm.gr