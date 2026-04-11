Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε σε «τιμή ευκαιρίας» τον αντικαταστάτη του Μπερνάρντο Σίλβα

Η Μάντσεστερ Σίτι βρήκε σε «τιμή ευκαιρίας» τον αντικαταστάτη του Μπερνάρντο Σίλβα

Ο κύκλος του Μπερνάρντο Σίβλα στην Μάντσεστερ Σίτι φτάνει στο τέλος του και οι «πολίτες» ετοιμάζουν ήδη τη διάδοχη κατάσταση.

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα μετά την επικείμενη αποχώρηση του Μπερνάρντο Σίλβα, με τον Μόρτεν Χιούλμαντ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «πολιτών» ως πιθανός αντικαταστάτης.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, που φορά και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στους «πολίτες», αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία διαδρομή στο «Etihad». Από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τη Μονακό το 2017, ο 31χρονος αποτέλεσε βασικό κομμάτι της πιο επιτυχημένης περιόδου στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, πέντε League Cup, δύο FA Cup και το Champions League, ενώ παράλληλα ξεχώρισε για τον ηγετικό του ρόλο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η αποχώρησή του δημιουργεί ένα σημαντικό κενό, με τον βοηθό του Πεπ Γκουαρδιόλα, Πεπ Λάιντερς, να τονίζει χαρακτηριστικά πως «παίκτες όπως ο Μπερνάρντο δεν αντικαθίστανται». Παρ’ όλα αυτά, η Σίτι φαίνεται να έχει εντοπίσει μια ενδιαφέρουσα λύση, που θα μπορούσε να καλύψει μέρος της αγωνιστικής απώλειας. Ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα πάντως διέψευσε ότι είναι οριστική η φυγή του Σίλβα, τονίζοντας ότι ακόμα ο Πορτογάλος μέσος δεν τον έχει ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις του.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για την απόκτηση του Μόρτεν Χιούλμαντ, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές με τη Σπόρτινγκ. Ο Δανός μέσος αποτελεί εδώ και καιρό παίκτη που παρακολουθούν οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, με τη Γιουβέντους και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν.

Παρότι στο συμβόλαιο του Χιούλμαντ υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, οι Πορτογάλοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να εξετάσουν προτάσεις που θα κυμαίνονται μεταξύ 40 και 50 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που καθιστά τη μεταγραφή πιο εφικτή για τη Σίτι. Σημαντικό ρόλο στις επαφές ενδέχεται να παίξει και η παρουσία του Ούγκο Βιάνα στο «Etihad», καθώς ο νυν αθλητικός διευθυντής της Μάντσεστερ Σίτι είχε εργαστεί στο παρελθόν στη Σπόρτινγκ και γνωρίζει καλά τόσο τον παίκτη όσο και τις συνθήκες της ομάδας.

Ο Χιούλμαντ, που σύμφωνα με το Transfermarkt κοστολογείται περίπου στα 45 εκατομμύρια ευρώ, θεωρείται μια επένδυση με χαμηλότερο ρίσκο σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, ενώ η Σίτι φέρεται να βλέπει στον Δανό έναν παίκτη που μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη μεσαία γραμμή και να αποτελέσει μέρος της επόμενης γενιάς της ομάδας.

