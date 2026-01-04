«Παραμένει έντονο το ενδιαφέρον της Νάπολι για τον Μέινου»

Η Νάπολι θέλει να συνεχίσει να αγοράζει από την Αγγλία, με τον Κόμπι Μέινου να αποτελεί έναν ξεκάθαρο στόχο των «παρτενοπέι», ώστε να ενισχύσουν τη μεσαία τους γραμμή.

Ο χρόνος συμμετοχής του νεαρού Άγγλου χαφ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αρκετά περιορισμένος, κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί ο Αντόνιο Κόντε και να αποκτήσει από τώρα τον ποδοσφαιριστή.

Για να συμβεί αυτό βέβαια θα πρέπει η Νάπολι να αποχωριστεί μερικούς ποδοσφαιριστές για να μειωθεί το μπάτζετ που δίνει στα συμβόλαια των παικτών της.

Πρώτος στη λίστα των αποχωρήσεων βρίσκεται ο Νόα Λανγκ. Ο Ολλανδός δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει με τις μέχρι στιγμής εμφανίσεις του και παρά το γεγονός ότι αποκτήθηκε από τη Νάπολι μόλις πριν μερικούς μήνες, οι «παρτενοπέι» ψάχνονται ήδη για να τον παραχωρήσουν.

🚨 Napoli remain interested in Manchester United midfielder Kobbie Mainoo.



However, their finances will only allow them to make the signing if they offload players from their wage bill.



First on their list to leave the club is Dutch winger Noa Lang who has struggled to… pic.twitter.com/BhQa2shF74 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 4, 2026

sportfm.gr