Η απαγωγή του Μαδούρο θέτει σε κίνδυνο το Μουντιάλ στις ΗΠΑ; Τι λένε οι κανονισμοί της FIFA

Η απαγωγή του Μαδούρο θέτει σε κίνδυνο το Μουντιάλ στις ΗΠΑ; Τι λένε οι κανονισμοί της FIFA

Η απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο φέρνει νέα δεδομένα σχετικά με την διοργάνωση του Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο θέτει σε κίνδυνο τη διοργάνωση του Μουντιάλ των ΗΠΑ το ερχόμενο καλοκαίρι; Η συζήτηση γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει, όχι για στάδια ή logistics, αλλά για τις «αυστηρές νομικές ρήτρες» που αφορούν τα δικαιώματα διοργάνωσης σε ακραίες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

ΜΜΕ θέτουν το ερώτημα αν η FIFA θα μπορούσε να αφαιρέσει τα δικαιώματα των ΗΠΑ σε περίπτωση πολιτικών ή ασφαλείας κρίσεων.

Πότε μπορεί η FIFA να αποσύρει τα δικαιώματα διοργάνωσης

Σύμφωνα με τα καταστατικά και τους κανονισμούς της FIFA, η ανάθεση του Μουντιάλ δεν είναι απόλυτη εγγύηση. Η διοργάνωση εξαρτάται από τη συνεχή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η FIFA μπορεί να αποσύρει τα δικαιώματα σε περιπτώσεις απειλής για την ασφάλεια ομάδων ή φιλάθλων, όπως ένοπλες συγκρούσεις, επιθέσεις στη χώρα-διοργανώτρια ή σοβαρά περιστατικά ασφάλειας. Απειλή εθνικών συμβόλων, όπως ο αρχηγός κράτους, θεωρείται επίσης λόγος ανάκλησης. 

Επιπλέον, οι κανονισμοί της FIFA δεν προβλέπουν άμεση τιμωρία μιας χώρας λόγω στρατιωτικών ή πολιτικών ενεργειών, εκτός αν αυτές οδηγούν σε κυβερνητική παρέμβαση στη δική της ομοσπονδία ή σε σοβαρές παραβάσεις συμβολαίων. Συνεπώς, η υπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν αυτόματα να αποκλειστούν είναι λανθασμένη από ρυθμιστική σκοπιά.

Η ιστορία έχει δείξει ότι η FIFA έχει αντιδράσει περισσότερο σε πίεση και συγκυρίες παρά σε καθαρές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση για αποκλεισμό μιας χώρας από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα απαιτούσε διεθνή συναίνεση και όχι μόνο νομική ερμηνεία των κανονισμών.

Οικονομικές και αθλητικές συνέπειες

Το Μουντιάλ 2026 θα είναι ιστορικό, με 48 ομάδες και κοινή διοργάνωση ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η απομάκρυνση των ΗΠΑ θα προκαλούσε τεράστια οικονομική ζημιά, καταρρεύσεις πολυεκατομμυρίων δολαρίων σε χορηγίες και τηλεοπτικά συμβόλαια. Θεωρείται «χρηματοοικονομικά αυτοκτονικό» για τη FIFA, εκτός αν οι λόγοι ασφάλειας είναι απολύτως αναπόφευκτοι.

Η συζήτηση εγείρει ανησυχίες για διπλά μέτρα, συγκρίνοντας την αντιμετώπιση της Ρωσίας (απόσυρση από όλες τις διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία) με τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της ομάδας του Ισραήλ, παρά τις εκκλήσεις για αποκλεισμό.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι νόμοι της FIFA εφαρμόζονται εκλεκτικά, ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και αγνοούνται υπό γεωπολιτική πίεση, αμφισβητώντας την ουδετερότητα του οργανισμού.

 

ΔΙΕΘΝΗ

