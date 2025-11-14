ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κολομβία: Ποδοσφαιριστές ξάπλωσαν στον αγωνιστικό χώρο ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

Κολομβία: Ποδοσφαιριστές ξάπλωσαν στον αγωνιστικό χώρο ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας

Οι ποδοσφαιριστές στην Κολομβία εξέφρασαν τα παράπονά τους με μια πρωτότυπη διαμαρτυρία.

Με έναν πρωτότυπο τρόπο θέλησαν οι ποδοσφαιριστές στην Κολομβία να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας τους. 

Πώς; Κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων της αγωνιστικής αποφάσισαν να ξαπλώσουν στον αγωνιστικό χώρο για αρκετά δευτερόλεπτα απαιτώντας βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την υπογραφή συμφωνίας την οποία ζητά το σωματείο παικτών, Acolfutpro

Στο δελτίο Τύπου του σωματείου των παικτών αναφέρει χαρακτηριστικά… 

«Το μήνυμα είναι σαφές… Οι ποδοσφαιριστές ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμά τους στη διαμαρτυρία». 

Τι ζητούν τώρα οι ποδοσφαιριστές; Κυρίως δύο αιτήματα έχουν… Το πρώτο η ασφαλιστική κάλυψη υγείας αλλά και αύξηση στη μισθοδοσία. 

sportfm.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

