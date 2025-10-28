Serie A-9η αγωνιστική: Συνεχίζεται η δράση με ενδιαφέροντα παιχνίδια!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η 9η αγωνιστική της Serie A έφτασε με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Συνεχίζεται η δράση στα ιταλικά γήπεδα, με την 9η αγωνιστική της Serie A να είναι εδώ!
Απόψε έχουμε δυο ματς, με τη Λέτσε να υποδέχεται τη Νάπολι και η Αταλάντα τη Μίλαν.
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται αύριο με έξι αναμετρήσεις και ολοκληρώνεται την Πέμπτη με δυο αγώνες. Στις 19:30 η Κάλιαρι φιλοξενεί τη Σασουόλο και η Πίζα τη Λάτσιο στις 21:45.
Η 9η αγωνιστική:
Τρίτη (28/10)
Λέτσε-Νάπολι 19:30
Αταλάντα-Μίλαν 21:45
Τετάρτη (29/10)
Κόμο-Βερόνα 19:30
Γιουβέντους-Ουντινέζε 19:30
Ρόμα-Πάρμα 19:30
Ίντερ-Φιορεντίνα 21:45
Τζένοα-Κρεμονέζε 21:45
Μπολόνια-Τορίνο 21:45
Πέμπτη (30/10)
Κάλιαρι-Σασουόλο 19:30
Πίζα-Λάτσιο 21:45
Η επόμενη (10η) αγωνιστική:
Σάββατο (01/11)
Ουντινέζε-Αταλάντα 16:00
Νάπολι-Κόμο 19:00
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 21:45
Κυριακή (02/11)
Βερόνα-Ίντερ 13:30
Τορίνο-Πίζα 16:00
Φιορεντίνα-Λέτσε 16:00
Πάρμα-Μπολόνια 19:00
Μίλαν-Ρόμα 21:45
Δευτέρα (03/10)
Σασουόλο-Τζένοα 19:30
Λάτσιο-Κάλιαρι 21:45
sportfm.gr