Serie A-9η αγωνιστική: Συνεχίζεται η δράση με ενδιαφέροντα παιχνίδια!

Συνεχίζεται η δράση στα ιταλικά γήπεδα, με την 9η αγωνιστική της Serie A να είναι εδώ!

Απόψε έχουμε δυο ματς, με τη Λέτσε να υποδέχεται τη Νάπολι και η Αταλάντα τη Μίλαν.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται αύριο με έξι αναμετρήσεις και ολοκληρώνεται την Πέμπτη με δυο αγώνες. Στις 19:30 η Κάλιαρι φιλοξενεί τη Σασουόλο και η Πίζα τη Λάτσιο στις 21:45.

Η 9η αγωνιστική:

Τρίτη (28/10)

Λέτσε-Νάπολι 19:30

Αταλάντα-Μίλαν 21:45

Τετάρτη (29/10)

Κόμο-Βερόνα 19:30

Γιουβέντους-Ουντινέζε 19:30

Ρόμα-Πάρμα 19:30

Ίντερ-Φιορεντίνα 21:45

Τζένοα-Κρεμονέζε 21:45

Μπολόνια-Τορίνο 21:45

Πέμπτη (30/10)

Κάλιαρι-Σασουόλο 19:30

Πίζα-Λάτσιο 21:45

Η επόμενη (10η) αγωνιστική:

Σάββατο (01/11)

Ουντινέζε-Αταλάντα 16:00

Νάπολι-Κόμο 19:00

Κρεμονέζε-Γιουβέντους 21:45

Κυριακή (02/11)

Βερόνα-Ίντερ 13:30

Τορίνο-Πίζα 16:00

Φιορεντίνα-Λέτσε 16:00

Πάρμα-Μπολόνια 19:00

Μίλαν-Ρόμα 21:45

Δευτέρα (03/10)

Σασουόλο-Τζένοα 19:30

Λάτσιο-Κάλιαρι 21:45

