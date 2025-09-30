Πάρτι στο Αλμάτι για την Ρεάλ Μαδρίτης!

Το μακρινό ταξίδι της Ρεάλ Μαδρίτης στο Αλμάτι για το ματς με την Καϊράτ έκρυβε κινδύνους, όμως ο Κιλιάν Εμπαπέ καθάρισε με χατ τρικ για τη «βασίλισσα», που νίκησε πανεύκολα 5-0 και έκανε το 2/2 στο league phase του Champions League.

Ο Γάλλος σταρ άνοιξε τον δρόμο για το διπλό με πέναλτι στο 25’, ενώ στο 52ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματά του με ωραίαο τελείωμα, εκμεταλλευόμενος το ότι η άμυνα των γηπεδούχων... κοιμήθηκε μετά την απομάκρυνση του Κουρτουά!

Το κερασάκι στην τούρτα του Εμπαπέ ήρθε στο 73’ με ωραίο δυνατό σουτ, με τον Καμαβινγκά να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με κεφαλιά στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Το τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με διαγώνιο σουτ του Ντίαθ.

Την ίδια ώρα, η Αταλάντα επικρατούσε 2-1, με ανατροπή, της Κλαμπ Μπριζ στο Μπέργκαμο. Οι Βέλγοι ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν με γκολ του Χρήστου Τζόλη, που έκανε τρομερή ενέργεια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο σουτ στο 38ο λεπτό.

Οι Ιταλοί ανέβηκαν στο δεύτερο μέρος και εντέλει έφτασαν στην ισοφάριση με πέναλτι του Σάμαρτζιτς (74’), έχοντας στη συνέχεια καλές ευκαιρίες για την ανατροπή, με τον Πάσαλιτς να την ολοκληρώνει στο 87’ με κεφαλιά από κοντά.

