Έκανε τη δουλειά η Ανατολού Εφές

Πατώντας γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και εμφανίζοντας στο παρκέ το σοβαρό πρόσωπο της, η Αναντολού Εφές έκαμψε το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ξεκίνησε νικηφόρα (85-78) την νέα σεζόν της EuroLeague.

Με πρωταγωνιστή τους Λάρκιν-Λόιντ-Σμιτς και με όπλο την σοβαρή αμυντική λειτουργία της στο τέλος, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοβ πραγματοποίησε νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στους Ισραηλινούς που λύγισαν στην τελική ευθεία.

Σόρκιν και Χόρντ (15π.) ηγήθηκαν επιθετικά για τους φιλοξενούμενους, όμως μπλόκαραν στα τελευταία κρίσιμα λεπτά και έχασαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν ιδανικά την 1η αγωνιστική. Από την άλλη, 2 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατέγραψε ο Γιώργος Παπαγιάννης για τους γηπεδούχους.

Ισορροπία και ελαφρύ προβάδισμα για την Εφές

Αναγνωριστικό το πρώτο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες. Με μπροστάρη τους Κορντινιέ και Οσμάνι, οι γηπεδούχοι πήραν ένα ισχνό προβάδισμα (16-9), όμως οι Ισραηλινοί επανέφεραν την ισορροπία, ολοκληρώνοντας την περίοδο πίσω με δύο πόντους (21-19).

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στη συνέχεια. Ο Κλαρκ ηγήθηκε της επίθεσης της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της έδωσε προβάδισμα με 23-31, ενώ η διαφορά διατηρήθηκε για αρκετό διάστημα στους 7 πόντους.

Ανατροπή σκηνικού και προηγούμενη στα αποδυτήρια η Μακάμπι

Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά, ο Λάρκιν πήρε τα ηνία και επανέφερε την... ταξη, καταφέρνοντας όχι μόνο να ισοφαρίσει αλλά και να στείλει τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα με την Αναντολού Εφές να παραμονεύει σε... απόσταση αναπνοής, με το ημίχρονο να λήγει με 40-44.

Ισορροπημένο τρίτο δεκάλεπτο και όλα θα κριθούν στο τέλος

Στο πρώτο διάστημα της επανάληψης, οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο, με το σκορ να παραμένει χαμηλά. Στο δεύτερο μέρος της τρίτης περιόδου, οι Λάρκιν και Λόιντ αποφάσισαν να προσφέρουν θέαμα από την πλευρά των γηπεδούχων.

Η αγωνιστική αντεπίθεση της Αναντολού Εφές μεταφράστηκε και σε προβάδισμα, μπαίνοντας στην τελική ευθεία, προηγούμενη με την ελάχιστη διαφορά (60-59).

Σμιτς και άμυνα έδωσαν την νίκη στους Τούρκους

Η εικόνα του παιχνιδιού μας προετοίμαζε πως η νίκη θα κρίνονταν στα τελευταία λεπτά. Και πράγματι. Οι δύο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι προς τα τελευταία λεπτά, χωρίς κάποια από τις δύο να αποκτήσει διαφορά ασφαλείας.

Οι Τούρκοι προηγήθηκαν μέχρι και με 8, όμως οι Ισραηλινοί κατάφεραν να επαναφέρουν άμεσα την διαφορά σε επίπεδα μίας κατοχής. Ο Σμιτς έκανε step-up και έβαλε μπροστά στο σκορ την Αναντολού Εφές στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.

Αυτή ήταν και η στιγμή που η Αναντολού Εφές κλείδωσε την νίκη και στα εναπομείναντα λεπτά, έκανε την δουλειά αμυντικά και πήρε το ροζ φύλλο.

85-78 το τελικό αποτέλεσμα στην Τουρκία, με τους γηπεδούχους να επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορί και να παίρνουν την πρώτη νίκη στην σεζόν...

EUROLEAGUE

