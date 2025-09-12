Προπονήθηκε ο Σαλιμπά, πιθανό να αγωνιστεί με Φόρεστ

Ο Μικέλ Αρτέτα επιβεβαίωσε ότι ο Ουίλιαμ Σαλιμπά προπονήθηκε ενόψει του αγώνα της Άρσεναλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αύριο13 Σεπτεμβρίου (νωρίς το μεσημέρι).

Ο Γάλλος διεθνής αμυντικός ήταν αμφίβολος λόγω τραυματισμού πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, καθώς αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις στο 4ο λεπτό της εκτός έδρας ήττας της Άρσεναλ με 1-0 από τη Λίβερπουλ, εξαιτίας διαστρέμματος στον αστράγαλο που υπέστη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Τη θέση του εκείνο το απόγευμα πήρε το νέο απόκτημα Κρίστιαν Μοσκέρα, αλλά στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τη Φόρεστ, ο Αρτέτα είπε: «(Ο Σαλιμπά) προπονήθηκε σήμερα. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα παίξει ή όχι».

Η απόφαση αυτή μπορεί να μην επισπευσθεί, καθώς η Άρσεναλ μπαίνει σε μια φάση της σεζόν όπου θα έχει πλέον και μεσοβδόμαδα παιχνίδια εκτός από τις αναμετρήσεις στην Premier League. Μετά τη Φόρεστ, ταξιδεύει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο πρώτο της ματς για το Champions League φέτος, προτού ακολουθήσει άλλο ένα ντέρμπι κορυφής με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Με εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ στο τέλος του μήνα, αλλά και δεδομένης της ενθαρρυντικής εμφάνισης του Μοσκέρα στο Άνφιλντ, ο Αρτέτα ίσως να μη νιώσει πίεση να επισπεύσει την επιστροφή του Σαλιμπά.

Ο προπονητής της Άρσεναλ παραμένει επίσης υπομονετικός σχετικά με την επιστροφή του Μπουκαγιό Σάκα.

Ο 24χρονος αποχώρησε με τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο στη διάρκεια της νίκης της Άρσεναλ με 5-0 επί της Λιντς τον περασμένο μήνα. Ο τραυματισμός αυτός ήταν στο αριστερό πόδι, σε αντίθεση με εκείνον που είχε υποστεί πέρυσι στον δεξιό δικέφαλο, και ήταν λιγότερο σοβαρός.

«Ο Μπουκαγιό παραμένει εκτός», είπε ο Αρτέτα πριν το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. «Προσπαθεί να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά πρέπει να σεβαστούμε τη διαδικασία».

Σε ερώτηση αν έχει τεθεί εκτός μάχης για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι το επόμενο Σαββατοκύριακο, ο Αρτέτα απάντησε: «Όχι ακόμα.

Η εξέλιξή του πάει πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή κάνει πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Όταν αυξήσουμε το φορτίο, θα δούμε πώς θα αντιδράσει».

Ο Σαλιμπά και ο Σάκα ήταν ανάμεσα στους παίκτες που μπήκαν στο καλοκαίρι με δύο χρόνια να απομένουν στα τρέχοντα συμβόλαιά τους με την Άρσεναλ. Ο κεντρικός αμυντικός Γκαμπριέλ ήταν ο πρώτος από αυτή την ομάδα που υπέγραψε νέο συμβόλαιο, το οποίο ισχύει έως το 2029.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις για τα συμβόλαια του Σαλιμπά και του Σάκα, ο Αρτέτα είπε: «Αυτό δεν σταματά ποτέ.

Η συνεργασία μεταξύ του συλλόγου, με αυτά που κάνει η Αντρέα (σ.σ. πιθανόν μέλος του διοικητικού επιτελείου), και του μάνατζερ είναι πολύ καλή.

Το θετικό είναι ότι οι παίκτες θέλουν να μείνουν εδώ και να αποτελέσουν μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι πάντα θετικό. Έχουν τη διάθεση να το προωθήσουν και να δουν πού βρισκόμαστε».

Βραχυπρόθεσμα, ο Αρτέτα θα ενισχυθεί επίσης από την επιστροφή στις προπονήσεις των Μπεν Γουάιτ και Κρίστιαν Νόργκααρντ. Ο Κάι Χάβερτς παραμένει εκτός, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο, αλλά ο Αρτέτα πρόσθεσε ότι ο Χάβερτς «περπατάει ελεύθερα και έχει αρχίσει να φορτίζει το γόνατο».

Η αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκινά στις 14:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.