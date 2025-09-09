«Θέλει δανεικό τον Τζόλη η Γαλατασαράι»

Για τα καλά στο μάτι της Γαλατασαράι φέρεται να έχει μπει ο Χρήστος Τζόλης.

Δημοσιεύματα στην Τουρκία ήθελαν την «τσιμ-μπομ» να ενδιαφέρεται για τον Έλληνα επιθετικό ως αντικαταστάτη του Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ, σε περίπτωση που εκείνος πωληθεί στη Σαουδική Αραβία.

Μετά τα σενάρια ωστόσο που παρουσίαζαν τον σύλλογο διατεθειμένο να δαπανήσει ακόμα και 25 εκατ. ευρώ για χάρη του, η «Fotomac» αναφέρει σήμερα ότι εξετάζεται και εναλλακτικός τρόπος να αποκτηθεί.

Αναφέρει λοιπόν ότι στο τραπέζι έχει πέσει και το ενδεχόμενο δανεισμού του παίκτη από την Κλαμπ Μπριζ με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Τζόλης παρουσιάζεται θετικός να μετακινηθεί στη Γαλατασαράι και ότι η προθεσμία για τις μεταγραφές στην Τουρκία εκπνέει στις 12 Σεπτεμβρίου.

